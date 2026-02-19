Numismática: cuál es el billete que todos buscan porque puede valer hasta 5 mil dólares

Quien tenga este billete en su poder, tiene un tesoro de 5 mil dólares

En el fascinante mundo de la numismática, los billetes de 2 dólares no son solamente un tipo de cambio para comprar un bien o servicio. Es que estas piezas pueden dejar transformarse en activos de alto valor, de acuerdo a lo que informa el sitio especializado El Diario de Nueva York.

billete 2 dólares Revisá si tenés este billete entre tus pertenencias.

La trayectoria de este billete comenzó en 1862, luciendo inicialmente el retrato de Alexander Hamilton. No fue sino hasta el rediseño de 1869 cuando la imagen de Thomas Jefferson tomó su lugar, la cual se mantuvo hasta las versiones modernas cuyo diseño base data de 1963. A pesar de que la Reserva Federal informó que en 2020 circulaban cerca de 1.4 millones de estos billetes, su escaso uso en transacciones cotidianas alimenta el mito de su inexistencia.