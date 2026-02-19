Cómo conseguir vuelos a Brasil por menos de 200 dólares

playa en Brasil Si estás planificando un viaje a las playas de Brasil, lo ideal es buscar con anticipación los vuelos y el hospedaje.

Cómo conseguir vuelos económicos a Brasil

Turismocity es una plataforma web diseñada para encontrar vuelos, hoteles, paquetes y alquiler de autos al mejor precio. Los viajeros pueden comparar los precios de diferentes agencias de viaje y aerolíneas, por lo que facilita la compra de paquetes y servicios.

Si ingresas en la página principal, te diriges hasta el final y precionas el botón América del Sur, el sitio te redirige vuelos baratos a esta región. Si cambias el destino y escribes Brasil, en todos los meses (en lugar de elegir una fecha específica de viaje), el metabuscador ofrecerá diferentes opciones de vuelos económicos a diferentes ciudades de Brasil.

Siguiendo estos pasos, encontramos opciones de vuelos a Florianópolis ida y vuelta entre U$S182, US$185 y US$195. El caso del paquete que cuesta US$185 es con la aerolínea JetSmart, salen desde Ezeiza en Buenos Aires con destino a Florianópolis Brasil, con salida el 28 de abril y fecha de regreso el 1 de mayo.

vuelos a Brasil En la imagen se ve las ofertas de vuelos en Turismocity.

Quienes viajan desde Mendoza, pueden comprar por separado el tramo hacia Buenos Aires y luego aprovechar las tarifas más económicas que salen desde allí hacia el destino de Brasil elegido. Hay que tener en cuenta que estas ofertas se agotan rápidamente, así que si estás pensando reservar un viaje, te aconsejamos que explores la página de Turismocity en varias ocasiones.

Cabe aclarar que no existe relación comercial con la empresa de viajes mencionada. El único objetivo del artículo es ofrecer consejos útiles para que los lectores puedan asesorarse para planificar sus vacaciones en la playa de forma inteligente.