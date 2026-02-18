El destino de Brasil que combina cuevas y cascadas en un solo recorrido

Presidente Figueiredo Presidente Figueiredo es un destino natural ideal para los amantes de la naturaleza.

Los viajeros pueden dar paseos en barco por el río Urubui, caminar por la selva tropical y bañarse en refrescantes lagunas. Este destino también alberga varias cuevas y formaciones rocosas, lo que lo convierte en un destino perfecto para los amantes de las actividades al aire libre.

Una parada obligatoria para todos los turistas son las Iracema Falls, una cascada que cae sobre rocas erosionadas y forma pozos naturales perfectos para nadar. Para llegar hasta allí, hay que pasar por una serie de cavernas y cuevas en el medio de la selva, aunque hay varias guías turísticas que te llevan hasta el lugar.

La principal atracción de Presidente Figueiredo está ubicada dentro de un área de protección ambiental, tiene un límite de visitantes por día y solo se puede visitar con guías que se pueden contratar en el Centro de Información Turística de la ciudad.

Este recorrido tiene una duración aproximada de tres horas y comienza con un sendero de dificultad moderada que atraviesa grandes árboles. Un descenso conduce a la entrada de la Cueva de Maroaga, cuya entrada está adornada con una cascada. Luego, el paseo continúa entre paredes rocosas llenas de hilos de agua que acen y cubiertas de raíces, hasta llegar a la Cueva de Judeia.

En conclusión, Presidente Figueiredo resulta un destino ideal para aquellos viajeros que buscan explorar la belleza natural de Brasil.