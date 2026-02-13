Ni Florianópolis ni Pipa: la playa del norte de Brasil que es ideal para disfrutar del paraíso tropical

praia do futuro Muchos viajeros disfrutan de las actividades acuáticas.

Una de las características más distintivas son sus “barracas”, que son importantes restaurantes y kioscos sobre la playa. Allí se pueden degustar mariscos frescos, platos típicos como camarones o caranguejo y refrescantes bebidas con los pies en la arena. Muchas de estas barracas también ofrecen música en vivo, eventos temáticos y espacios con sombra y sillas para pasar el día.

Las aguas en Praia do Futuro tienen un oleaje que puede ser moderado o fuerte, dependiendo el día, así que son ideales para aquellos viajeros que disfrutan de actividades acuáticas como el surf o el stand-up paddle, o para aquellos que simplemente quieren nadar y divertirse en las olas. Eso sí, es importante tener precaución al entrar al agua.

praia do futuro fortaleza Praia Do Futuro, "la gran playa" de Fortaleza con su interminable hilera de barracas.

Quienes viajan a Fortaleza para disfrutar sus vacaciones, no pueden dejar de conocer otras playas de la zona. Praia de Iracema es perfecta para caminar o para disfrutar de hacer paseos al atardecer. Praia de Meireles tiene un ambiente más familiar, y a un poco más de distancia, Porto das Dunas alberga el famoso parque acuático Beach Park.