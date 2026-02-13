Ni Florianópolis ni Pipa: la playa del norte de Brasil que es ideal para disfrutar del paraíso tropical

Brasil es un destino conocido en todo el mundo por sus playas con largas franjas de arena dorada, sus aguas turquesas o verdes (según la región) y su clima cálido que invita a disfrutar del sol casi todo el año. Cada ciudad tiene su encanto, Floraianópolis las playas de agua cristalina y Pipa, es famosa por sus playas con surfistas.
En cada estado costero hay un estilo diferente, algunas ofrecen oleajes perfectos para surfear, otras aguas tranquilas ideales para familias, y varias se llenan de animación con música, gastronomía y fiestas. En esta ocasión, exploramos las costas vírgenes del nordeste, que son una mezcla de belleza natural, cultura vibrante y experiencias únicas para todo tipo de viajeros.
Vacaciones en Brasil: el clásico de Fortaleza
Praia do Futuro está ubicada en la zona este de la ciudad de Fortaleza, en el estado de Caerá al norte de Brasil. Es la playa más famosa de la ciudad, ubicada a aproximadamente 11 km del centro, y es conocida por sus extensos 8 kilómetros de arena, grandes olas y sus famosas "barracas".
Una de las características más distintivas son sus “barracas”, que son importantes restaurantes y kioscos sobre la playa. Allí se pueden degustar mariscos frescos, platos típicos como camarones o caranguejo y refrescantes bebidas con los pies en la arena. Muchas de estas barracas también ofrecen música en vivo, eventos temáticos y espacios con sombra y sillas para pasar el día.
Las aguas en Praia do Futuro tienen un oleaje que puede ser moderado o fuerte, dependiendo el día, así que son ideales para aquellos viajeros que disfrutan de actividades acuáticas como el surf o el stand-up paddle, o para aquellos que simplemente quieren nadar y divertirse en las olas. Eso sí, es importante tener precaución al entrar al agua.
Quienes viajan a Fortaleza para disfrutar sus vacaciones, no pueden dejar de conocer otras playas de la zona. Praia de Iracema es perfecta para caminar o para disfrutar de hacer paseos al atardecer. Praia de Meireles tiene un ambiente más familiar, y a un poco más de distancia, Porto das Dunas alberga el famoso parque acuático Beach Park.