Es una de las playas de Brasil más cerca de Argentina: tiene arena dorada y un oleaje fuerte

playa capao da canoa Capão da Canoa queda en el litoral de Brasil.

Este municipio es conocido por su animada vida nocturna, sus deportes y parques acuáticos, y es el lugar perfecto para quienes buscan diversión y entretenimiento. Promete nas vacaciones inolvidables para turistas de todas las edades.

Atracciones de la playa de Brasil

Capão da Canoa tiene una playa que ofrece un paseo conocido como el Calcadao. Este camino pintoresco corre junto a la playa, así que es perfecto para hacer paseos tranquilos, carreras, o incluso andar en bicicleta mientras se disfruta de las imponentes vistas al océano.

Esta playa puede tener oleaje fuerte, aunque también puede haber días tranquilos, depende mucho del clima, el viento y las condiciones del océano. Es una playa con variedad, conocida por ser familiar, pero el mar a veces se torna agitado, así que es perfecto para quienes desean hacer surf. Las familias deben tener precaución los días de oleaje fuerte.

capao da canoa Capão da Canoa es una de las playas brasileñas más cerca de Argentina, junto con Torres.

Una de las principales atracciones de este destino es Marina Park, un parque acuático recreativo, que atrae a innumerables visitantes que buscan diversión y relajación. Este atractivo cuenta con una extensa selección de toboganes, piscinas, actividades para todas las edades y atracciones que brindan experiencias emocionantes.

Otra atracción que puedes visitar es el Cañón Malacara, que queda cerca de Cambará do Sul y Praia Grande. Es famoso por sus paredones de más de 700 metros, ríos y piscinas naturales, ofreciendo una aventura de senderismo en un paisaje impresionante.