Es una de las playas de Brasil más cerca de Argentina: tiene arena dorada y un oleaje fuerte

Brasil tiene múltiples destinos para visitar estas vacaciones de verano 2026. Ya sea grandes ciudades como Río de Janeiro o Porto Seguro, o playas más tranquilas como Pipa, Arraial do Cabo, Bombinhas, entre otros destinos. En esta ocasión, exploramos una playa que está cerca de Argentina y es un verdadero encanto para conocer.
El sur de Brasil es un tesoro de destinos turísticos que combinan belleza natural, actividades recreativas y una importante oferta cultural y gastronómica. Entre estos destinos se encuentra, Capão da Canoa que se destaca por sus características únicas y atractivos incomparables.
Capão da Canoa se ubica en el litoral del estado de Rio Grande do Sul, en el sur de Brasil, cerca de la frontera con Uruguay y Argentina. De hecho, este destino queda a menos de 1.000 kilómetros de Misiones, a 698 kilómetros, y 9.36 horas de viaje en auto. Saliendo temprano por la mañana, a la tarde ya se puede estar disfrutando de las playas.
Este municipio es conocido por su animada vida nocturna, sus deportes y parques acuáticos, y es el lugar perfecto para quienes buscan diversión y entretenimiento. Promete nas vacaciones inolvidables para turistas de todas las edades.
Atracciones de la playa de Brasil
Capão da Canoa tiene una playa que ofrece un paseo conocido como el Calcadao. Este camino pintoresco corre junto a la playa, así que es perfecto para hacer paseos tranquilos, carreras, o incluso andar en bicicleta mientras se disfruta de las imponentes vistas al océano.
Esta playa puede tener oleaje fuerte, aunque también puede haber días tranquilos, depende mucho del clima, el viento y las condiciones del océano. Es una playa con variedad, conocida por ser familiar, pero el mar a veces se torna agitado, así que es perfecto para quienes desean hacer surf. Las familias deben tener precaución los días de oleaje fuerte.
Una de las principales atracciones de este destino es Marina Park, un parque acuático recreativo, que atrae a innumerables visitantes que buscan diversión y relajación. Este atractivo cuenta con una extensa selección de toboganes, piscinas, actividades para todas las edades y atracciones que brindan experiencias emocionantes.
Otra atracción que puedes visitar es el Cañón Malacara, que queda cerca de Cambará do Sul y Praia Grande. Es famoso por sus paredones de más de 700 metros, ríos y piscinas naturales, ofreciendo una aventura de senderismo en un paisaje impresionante.