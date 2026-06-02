El país de Sudamérica que le abrió la puerta a China y hace que Argentina caiga en picada este 2026

Mendoza es la principal productora de ajo de Argentina y, hasta 2025, el 70% de su producción tenía como destino Brasil. Además, se trata del segundo producto más exportado por la provincia cuyana, solo por detrás del vino. Mientras las empresas de China comercializan la caja de ajo en Brasil entre 15,80 y 16,90 dólares, los productores mendocinos y brasileños enfrentan costos de producción cercanos a los 22 y 25 dólares.

El impacto no tardó en sentirse. Durante la temporada 2025-2026, el ingreso de ajo chino a Brasil pasó de los habituales 2 millones de cajas a 8 millones, una cifra que saturó el mercado y provocó una caída de los precios cercana al 50%.

Exportaciones de ajo

El mercado se inclina por China

El principal problema para el sector de Argentina es su fuerte dependencia del mercado brasileño. Como se mencionó Brasil absorbe el 70% de las exportaciones de ajo local, mientras que el 30% restante se distribuye entre destinos como Estados Unidos, España, la Unión Europea, Taiwán, México y Australia. Desde hace tiempo, referentes de la actividad advertían que el avance del ajo chino obligaría, tarde o temprano, a conquistar nuevos mercados o a reducir los niveles de producción.

Sin embargo, las consecuencias trascendieron las fronteras brasileñas. Al ingresar con valores tan bajos, el ajo de China también ejerció presión sobre otros compradores internacionales. Países como Estados Unidos y México comenzaron a renegociar a la baja sus contratos con Argentina, lo que derivó en una caída de entre el 40% y el 50% en los precios de exportación.