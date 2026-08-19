Un campeón del mundo le rindió homenaje a los héroes de Malvinas en Maipú

El homenaje, del cual participaron el presidente del Concejo Deliberante Emiliano Sallei, la concejala Marian García, el diputado provincial Matías Montes y el Director de Tránsito y Defensa Civil Sergio De los Santos, tuvo además un protagonista muy especial: Carlos “El Chino” Tapia, integrante de aquella Selección que se consagró campeona del mundo en México 1986 y compañero de Diego Armando Maradona, hizo llegar a los veteranos de Maipú un afectuoso saludo y un reconocimiento a quienes combatieron en el conflicto de 1982.

La relación entre Malvinas y aquel Mundial tiene un significado particular para la memoria argentina. En 1986, apenas cuatro años después de la guerra, Argentina enfrentó a Inglaterra en los cuartos de final. En ese partido quedaron para siempre dos de las imágenes más recordadas de la historia de los mundiales: “La Mano de Dios” y el que para muchos es el mejor gol de la historia de la Copa del Mundo, ambos protagonizados por Maradona.

Más allá de la trascendencia deportiva de aquella jornada, el partido quedó incorporado al imaginario colectivo argentino como un episodio en el que el fútbol volvió a poner en escena, frente a una audiencia global, una causa que excede lo deportivo: el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Hoy, cuatro décadas después de aquel partido, el cruce entre Argentina e Inglaterra volvió a generar una imagen que trascendió las fronteras del fútbol. La bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”, levantada en el campo de juego, volvió a llevar el reclamo argentino a millones de personas.

Malvinizar Maipú, una tarea que trasciende las efemérides

En Maipú, este homenaje se inscribe en un trabajo que tiene una historia propia. Desde el inicio de la gestión del intendente Matías Stevanato, la decisión de malvinizar el departamento se convirtió en una política que busca mantener presente la memoria de los veteranos, transmitir su legado y fortalecer el vínculo entre la comunidad y quienes fueron protagonistas de aquella gesta.

El Museo de Malvinas de Maipú ocupa un lugar central en ese objetivo. Con el paso de los años, el espacio se consolidó como un punto de encuentro para veteranos, familiares, instituciones educativas, vecinos y visitantes, y como una referencia para quienes sostienen el reclamo argentino por la soberanía de las islas.

Articulación entre Maipú y la agrupación de veteranos

La articulación permanente entre la Municipalidad de Maipú y la agrupación de veteranos permite que Malvinas no quede reducida a una fecha del calendario. La memoria, el reconocimiento y la transmisión de ese legado forman parte de una identidad departamental que se construye todos los días.

Por eso, que un campeón del mundo como Carlos “El Chino” Tapia haya elegido enviar su saludo a los veteranos maipucinos le agrega un valor especial a este homenaje. Es también un puente entre dos historias que forman parte de la memoria argentina: la de quienes defendieron a la Patria en 1982 y la de una Selección que, cuatro años después, convirtió un partido de fútbol frente a Inglaterra en una de las páginas más recordadas del deporte mundial.

En Maipú, Malvinas se recuerda, se honra y se transmite. Y cada nuevo gesto de reconocimiento contribuye a mantener vigente una causa que forma parte de la memoria y de la identidad argentina.