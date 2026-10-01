Gritos, forcejeos y micrófono apagado: así fue el escandaloso inicio del debate por Malvinas

Entre gritos de "vende patria", "cagón" y réplicas cruzadas, el plenario perdió por completo el hilo. A su vez, los cruces continuaron cuando la discusión se centró en las formas de exposición de los proyectos, generando nuevos roces directos con autoridades de las comisiones y cortes de micrófonos en plena sesión.

El debate por Malvinas tuvo que suspenderse.

Ante la falta de garantías para continuar con el temario previsto y con un clima insostenible, la reunión de comisiones debió levantarse de manera abrupta.

De este modo, un tema tan sensible e histórico para la agenda pública, como lo es Malvinas, quedó envuelto en un fuerte escándalo político que abre interrogantes sobre el nivel de diálogo que se viene en las próximas sesiones.

Crece la tensión con Malvinas: la drástica decisión del Reino Unido

El gobierno británico convocó a la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza, para expresar su rechazo al arbitraje internacional iniciado por el gobierno de Javier Milei contra Londres por la explotación de hidrocarburos en la zona.

La convocatoria fue confirmada por Uma Kumaran, subsecretaria de Estado británica para los "Territorios de Ultramar", mediante un comunicado difundido en redes sociales. La funcionaria cuestionó el planteo argentino y sostuvo que representa un intento de “socavar los derechos, la prosperidad y la seguridad económica” de los habitantes de las islas.

Kumaran afirmó que “la actividad hidrocarburífera está regulada bajo la ley de las Falklands (Malvinas)” y aseguró que se desarrolla de acuerdo con el derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).