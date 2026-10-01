El debate por el proyecto de defensa de la soberanía de Malvinas en el Congreso de la Nación comenzó con un escándalo: insultos cruzados, empujones entre bancas y un cierre abrupto que rápidamente se viralizó en las redes sociales.
Gritos, forcejeos y micrófono apagado: así fue el escandaloso inicio del debate por Malvinas
Insultos cruzados, empujones entre bancas y un cierre abrupto que rápidamente se viralizó. ¿Qué pasó en el Congreso?
Todo se desató en medio de un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, ámbito que ya venía caldeado tras el reciente fallo de la Corte Suprema que restableció la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023, encargado de derogar la ley de tierras.
Clima de máxima tensión en el Congreso
La situación se tornó inmanejable cuando los legisladores comenzaron a increparse mutuamente en pleno uso de la palabra. Las tradicionales chicanas subieron de tono y derivaron en forcejeos en los pasillos, donde el diputado Juan Grabois protagonizó varios de los momentos contra referentes del oficialismo.
Entre gritos de "vende patria", "cagón" y réplicas cruzadas, el plenario perdió por completo el hilo. A su vez, los cruces continuaron cuando la discusión se centró en las formas de exposición de los proyectos, generando nuevos roces directos con autoridades de las comisiones y cortes de micrófonos en plena sesión.
Ante la falta de garantías para continuar con el temario previsto y con un clima insostenible, la reunión de comisiones debió levantarse de manera abrupta.
De este modo, un tema tan sensible e histórico para la agenda pública, como lo es Malvinas, quedó envuelto en un fuerte escándalo político que abre interrogantes sobre el nivel de diálogo que se viene en las próximas sesiones.
Crece la tensión con Malvinas: la drástica decisión del Reino Unido
El gobierno británico convocó a la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza, para expresar su rechazo al arbitraje internacional iniciado por el gobierno de Javier Milei contra Londres por la explotación de hidrocarburos en la zona.
La convocatoria fue confirmada por Uma Kumaran, subsecretaria de Estado británica para los "Territorios de Ultramar", mediante un comunicado difundido en redes sociales. La funcionaria cuestionó el planteo argentino y sostuvo que representa un intento de “socavar los derechos, la prosperidad y la seguridad económica” de los habitantes de las islas.
Kumaran afirmó que “la actividad hidrocarburífera está regulada bajo la ley de las Falklands (Malvinas)” y aseguró que se desarrolla de acuerdo con el derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).