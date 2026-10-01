Gabriel Canci sorprendió en redes con una denuncia a un supuesto acosador

Y asegura que padece "un acoso sistemático" para luego enumerar que los acosos son verbales, físicos, morales y psicológicos. "He sido agraviado de todas las formas posibles", resume. Su Reel en Instagram recibió en pocas horas unos 2.500 "Me gusta", 260 comentarios y fue compartido 153 veces.

La respuesta del denunciado en redes

En ese sentido, Canci sostiene que esta persona lo humilla en redes desde lo personal y lo laboral, involucrando a la gente de su entorno más cercano.

Por su parte, Gerardo Herrera -la persona denunciada por el productor- se describe en su cuenta en Instagram de la siguiente manera: "Me gusta tanto hablar que ya llevo aprendidos 3 hermosos idiomas más. POLIGLOTA E HDP". Y en la cuenta Inimputables respondió al video de Gabriel Canci de forma irónica.

Esta historia en Instagram compartió la cuenta Inimputables que manejaría Gerardo Herrera, tras la denuncia de Gabriel Canci.

Antes de cerrar su declaración en redes, Gabriel Canci advierte que la situación ha escalado hasta el punto de que su supuesto acosador "en los últimos días ya ha cruzado límites con acusaciones que no voy a permitir".

"Me trata de abusador y además me denuncia de haberlo amenazado de muerte", afirma, y acto seguido dice que lleva "más de dos años" sin tener contacto con Gerardo Herrera.

Gabriel Canci pide terminar con la violencia en las redes

"No elijo mis redes sociales para generar violencia como hace esta persona", manifiesta Gabriel Canci para sus más de 45 mil seguidores. Y cierra: "Por eso hoy no solamente vengo a comunicarles lo que estoy padeciendo sino también vengo a pedirles que si saben acerca del paradero de Gerardo Herrera por favor me lo hagan saber por privado".

Reclama que "la Justicia actúe legalmente" y anticipa que tiene registrados "absolutamente todos los contenidos de agravios y acosos que ha hecho esta persona durante más de un año".

El productor de la Vendimia para Todos y conductor de El Siete expone al final el motivo de su mensaje: "Lo único que pretendo es que, de una vez por todas, el maltrato, el bullying, la violencia, la incitación al odio que realiza esta persona y cualquier otra persona se le ponga un límite".