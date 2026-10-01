Seguro no lo sabías: cuántas vueltas da el plato del microondas mientras se calienta la comida

Cómo funciona y distribuye el calor el microondas

El funcionamiento del microondas genera dudas sobre cuántas veces gira el plato o cómo calienta la comida.

La explicación de cómo funciona este electrodoméstico es simple. Pues dentro del microondas, la energía de las ondas no llega con la misma fuerza a todos lados: hay puntos donde la energía es muy fuerte y otros donde casi no llega. Entonces si la comida se quedara quieta, una parte terminaría muy caliente o quemada mientras la del lado seguiría fría. Al dar vueltas, el plato hace que todo el plato de comida pase por los distintos puntos de energía para que se caliente de manera pareja.

A diferencia de un horno tradicional, el microondas no calienta el aire de adentro. Sus ondas invisibles atraviesan la comida y hacen que las pequeñas gotitas de agua que hay adentro se muevan y se agiten a una gran velocidad.