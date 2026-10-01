El microondas es un electrodoméstico que está presente en muchas casas y que salva a muchas familias por su practicidad, funcionamiento y rapidez para calentar alguna comida o bebida. Sin embargo, es tan común que pocas personas se preguntan cómo funciona o cuántas vueltas necesita dar el plato para calentar la comida.
Seguro no lo sabías: cuántas vueltas da el plato del microondas mientras se calienta la comida
El microondas es un electrodoméstico de uso común en las casas, pero pocas personas se preguntan cómo funciona y cuántos giros da para calentar el plato
Cómo funciona y distribuye el calor el microondas
La explicación de cómo funciona este electrodoméstico es simple. Pues dentro del microondas, la energía de las ondas no llega con la misma fuerza a todos lados: hay puntos donde la energía es muy fuerte y otros donde casi no llega. Entonces si la comida se quedara quieta, una parte terminaría muy caliente o quemada mientras la del lado seguiría fría. Al dar vueltas, el plato hace que todo el plato de comida pase por los distintos puntos de energía para que se caliente de manera pareja.
A diferencia de un horno tradicional, el microondas no calienta el aire de adentro. Sus ondas invisibles atraviesan la comida y hacen que las pequeñas gotitas de agua que hay adentro se muevan y se agiten a una gran velocidad.
Al frotarse y chocar entre sí, van generando calor, es decir, es exactamente el mismo efecto que ocurre cuando te frotas las manos una contra otra para calentarte en un día frío. ¿Cómo hace para girar? Bien, el plato que suele ser de vidrio se sostiene sobre un soporte con rueditas y se encaja en una pieza central que va conectada a un pequeño motor. Este motor es el que hace girar todo el conjunto mientras el aparato está andando.
¿Cuántas vueltas da el plato del microondas mientras se calienta la comida?
Un microondas estándar de uso hogareño tiene una velocidad de giro constante de entre 3 y 6 vueltas por minuto (RPM). Teniendo en cuenta que un ciclo de calentamiento o cocción promedio dura alrededor de 2 minutos, el plato suele dar entre 6 y 12 vueltas completas en ese tiempo.
En pocas palabras
- Plato giratorio: el giro del plato del microondas asegura un calentamiento uniforme de la comida al pasar por zonas de distinta intensidad de ondas.
- Calentamiento por fricción: las microondas agitan las moléculas de agua dentro de los alimentos, generando calor por fricción.
- Velocidad de giro: el plato de un microondas doméstico da entre 3 y 6 vueltas por minuto, completando 6 a 12 vueltas en un ciclo promedio de 2 minutos.