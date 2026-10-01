Entre los ejemplares más elegidos destaca el popular árbol de jade, una suculenta de hojas gruesas que acumulan agua y que suele transmitir buena energía según diversas filosofías orientales.
Árbol de jade: cuál es el mejor momento para podarlo y evitar la llegada de las plagas
Si podas a tiempo tu árbol de jade evitarás grandes dolores de cabeza, como por ejemplo la aparición de plagas
Pese a ser una planta sumamente noble y de fácil cuidado, requiere de atención específica en determinados períodos del año para lucir espléndida y mantener su salud intacta. Conocer los tiempos adecuados de poda previene dolores de cabeza futuros con plagas molestas.
Cuál es el momento clave para la poda del árbol de jade
Los especialistas en jardinería coinciden en que la primavera y el verano representan las estaciones ideales para intervenir el árbol de jade. Durante estos meses de mayor temperatura y luminosidad, la planta experimenta su ciclo de crecimiento activo.
Efectuar los cortes en este lapso temporal facilita una rápida cicatrización de las heridas provocadas por las tijeras. Por el contrario, podar durante el otoño o el invierno expone al ejemplar a un período de letargo donde le cuesta recuperarse, volviéndose sumamente vulnerable ante la humedad acumulada y el frío extremo.
Un aspecto que pocos toman en cuenta es que la falta de mantenimiento en la estructura del árbol atrae serios problemas sanitarios. Cuando el follaje crece sin control, el centro del árbol se vuelve un enmarañado denso de ramas donde la circulación de aire es prácticamente nula.
Esta falta de ventilación, sumada a la acumulación de humedad ambiental, genera el hábitat perfecto para la aparición de la temida cochinilla algodonosa y hongos oportunistas. Realizar una poda estratégica abre la copa, permite el ingreso de los rayos solares de la primavera o el verano y ahuyenta de manera natural el desarrollo de plagas que arruinan las hojas.
Consejos prácticos para una poda exitosa
- Herramientas desinfectadas: limpiar siempre las tijeras con alcohol antes de empezar previene el contagio de enfermedades bacterianas.
- Corte justo: recortar los tallos siempre por encima de los nudos visibles asegura que los futuros brotes crezcan con fuerza y vitalidad.
- Fortalecimiento del tronco: retirar las ramas inferiores ayuda a que la base gane grosor, soportando de mejor manera el peso superior durante el verano.
En pocas palabras
- Momento ideal: la primavera y el verano son las estaciones óptimas para podar el árbol de jade.
- Prevención de plagas: una poda estratégica evita la acumulación de humedad y previene la aparición de cochinillas y hongos.
- Crecimiento saludable: podar por encima de los nudos y retirar ramas inferiores promueve un desarrollo fuerte y una mejor cicatrización.