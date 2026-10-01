Árbol de jade: cuál es el mejor momento para podarlo y evitar la llegada de las plagas

Efectuar los cortes en este lapso temporal facilita una rápida cicatrización de las heridas provocadas por las tijeras. Por el contrario, podar durante el otoño o el invierno expone al ejemplar a un período de letargo donde le cuesta recuperarse, volviéndose sumamente vulnerable ante la humedad acumulada y el frío extremo.

Un aspecto que pocos toman en cuenta es que la falta de mantenimiento en la estructura del árbol atrae serios problemas sanitarios. Cuando el follaje crece sin control, el centro del árbol se vuelve un enmarañado denso de ramas donde la circulación de aire es prácticamente nula.

Esta falta de ventilación, sumada a la acumulación de humedad ambiental, genera el hábitat perfecto para la aparición de la temida cochinilla algodonosa y hongos oportunistas. Realizar una poda estratégica abre la copa, permite el ingreso de los rayos solares de la primavera o el verano y ahuyenta de manera natural el desarrollo de plagas que arruinan las hojas.

Consejos prácticos para una poda exitosa