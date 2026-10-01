Por el efecto de El Niño vaticinaron que el río Mendoza llevará agua a Lavalle tras casi 3 años

Es muy factible que el cauce del río Mendoza lleve agua a Lavalle en los próximos meses, algo que no ocurre hace casi 3 años. El fenómeno de El Niño será el que posibilitará que en el departamento norteño vuelvan a ver algún caudal importante aunque no del volumen de las zonas más altas de la provincia.
Pablo Rodríguez, director de Hidráulica, fue quien dio esta información y contó que por ello se trabaja en la limpieza del lecho del río para que el agua pase sin problemas y no se produzcan taponamiento u obstrucciones.
La última vez que el río Mendoza llevó agua a Lavalle fue en enero de 2024, después de 15 años, por lo que en ese momento se vivió una verdadera fiesta popular.
Operativo en Lavalle ante la llegada de El Niño
En un informe de la periodista Marcela Navarro, de El Siete, que realizó desde Costa de Araujo, a unos 20 kilómetros de la Villa Tulumaya, mostró los trabajos que realiza Hidráulica en prevención de lo que podrá ocurrir cuando se presenten las grandes lluvias previstas para los próximos meses.
Rodríguez detalló que "esperamos en el verano un gran deshielo y con ello mucha agua bajará por el río Mendoza por lo que es muy factible que llegue a Lavalle".
Por los motivos que dio a conocer el funcionario es que se empezó a trabajar con suficiente antelación para hacer los despejes necesarios, tanto "aguas arriba como aguas abajo" para favorecer el escurrimiento adecuado de los caudales que se esperan para el verano.
De este modo se buscará que el fenómeno no afecte a las zonas pobladas ni a los caminos.
Pablo Rodríguez recordó que el río Mendoza nace en alta montaña, va hacia el Este y apunta al Norte para llegar a Lavalle, pasar por Asunción y desembocar en Desaguadero. Ya en la zona este hoy se ve poca agua o casi nada. "Esto tiene que ver con el sistema de riego que arranca en el dique Cipolletti".
"Ya desde el Departamento General de Irrigación nos advirtieron que por la gran cantidad de nieve acumulada. indefectiblemente el agua llegará a Lavalle", cerró el director de Hidraúlica.
En pocas palabras
- El Niño: se anticipa que el fenómeno traerá agua al río Mendoza y llegará a Lavalle tras casi 3 años sin caudal.
- Limpieza de cauce: el director de Hidráulica, Pablo Rodríguez, confirmó trabajos de limpieza para evitar obstrucciones en el cauce.
- Deshielo esperado: se prevé un gran deshielo en verano que facilitará el flujo de agua hacia el departamento norteño.