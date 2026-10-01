Por el efecto de El Niño vaticinaron que el río Mendoza llevará agua a Lavalle tras casi 3 años

Desde Costa de Araujo, Marcela Navarro dio su informe sobre lo que sucederá en Lavalle por los efectos de El Niño. Foto: Canal 7

Operativo en Lavalle ante la llegada de El Niño

En un informe de la periodista Marcela Navarro, de El Siete, que realizó desde Costa de Araujo, a unos 20 kilómetros de la Villa Tulumaya, mostró los trabajos que realiza Hidráulica en prevención de lo que podrá ocurrir cuando se presenten las grandes lluvias previstas para los próximos meses.

Rodríguez detalló que "esperamos en el verano un gran deshielo y con ello mucha agua bajará por el río Mendoza por lo que es muy factible que llegue a Lavalle".

Mucha arena fina se ha depositado en el cauce del río Mendoza en Lavalle. Foto: Canal 7

El comportamiento de la naturaleza hace que el cauce se embanque, por la arena fina que se deposita por el viento y los fenómenos erosivos, que levantan el nivel del piso y esto puede llegar a generar atascamientos cuando circule el agua El comportamiento de la naturaleza hace que el cauce se embanque, por la arena fina que se deposita por el viento y los fenómenos erosivos, que levantan el nivel del piso y esto puede llegar a generar atascamientos cuando circule el agua

Por los motivos que dio a conocer el funcionario es que se empezó a trabajar con suficiente antelación para hacer los despejes necesarios, tanto "aguas arriba como aguas abajo" para favorecer el escurrimiento adecuado de los caudales que se esperan para el verano.

De este modo se buscará que el fenómeno no afecte a las zonas pobladas ni a los caminos.

Pablo Rodríguez recordó que el río Mendoza nace en alta montaña, va hacia el Este y apunta al Norte para llegar a Lavalle, pasar por Asunción y desembocar en Desaguadero. Ya en la zona este hoy se ve poca agua o casi nada. "Esto tiene que ver con el sistema de riego que arranca en el dique Cipolletti".

"Ya desde el Departamento General de Irrigación nos advirtieron que por la gran cantidad de nieve acumulada. indefectiblemente el agua llegará a Lavalle", cerró el director de Hidraúlica.