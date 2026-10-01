Con la llegada de El Niño y sus super tormentas: ¿Cuáles son las zonas de Mendoza con mayor riesgo?

Foto: Cristian Lozano

Piedemonte, Gran Mendoza y zonas críticas: dónde se concentrará el mayor impacto

El epicentro de las preocupaciones institucionales por El Niño se focaliza en el Gran Mendoza. Esta aglomeración urbana —compuesta por Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Maipú y Luján de Cuyo— reúne a 1.056.893 habitantes (el 54% de la población provincial) y constituye el cuarto centro urbano más poblado del país.

Las áreas de mayor riesgo hídrico y ambiental están identificadas según la geografía de cada región:

Piedemonte y área metropolitana: El Piedemonte representa la zona de mayor vulnerabilidad estructural por sus pendientes, concentrando un riesgo elevado de aluviones y bajadas de agua repentinas. En el sector urbano, las zonas bajas del este y noreste metropolitano enfrentan severas amenazas de anegamientos e inundaciones por la baja pendiente de escorrentía.

El Piedemonte representa la zona de mayor vulnerabilidad estructural por sus pendientes, concentrando un riesgo elevado de repentinas. En el sector urbano, las zonas bajas del este y noreste metropolitano enfrentan severas amenazas de por la baja pendiente de escorrentía. Zona Sur (San Rafael y General Alvear): Presenta la mayor exposición a tormentas severas de rápido desarrollo , acompañadas por abundante caída de agua y granizo que amenazan a los oasis cultivados.

Presenta la mayor exposición a , acompañadas por abundante caída de agua y granizo que amenazan a los oasis cultivados. Valle de Uco y Alta Montaña: Registrarán precipitaciones por encima de las medias históricas. En la cordillera, el foco principal estará en el deshielo acelerado tras las nevadas invernales, incrementando el caudal de los ríos que abastecen a los embalses.

El flagelo de la basura: toneladas de residuos obstruyen los colectores aluvionales

Tanto el Departamento General de Irrigación como la Dirección de Hidráulica de Mendoza y los municipios metropolitanos pusieron en marcha un amplio operativo de mantenimiento de cauces, hijuelas y canales aluvionales. Sin embargo, las autoridades remarcaron un obstáculo recurrente: la acumulación de basura urbana.

Ante este escenario, las comunas endurecieron los controles y las sanciones económicas:

Capital: Aplica multas por contaminación de acequias que van desde los $260.000 hasta los $1.725.000 , contemplando además días de arresto o trabajo comunitario.

Aplica multas por contaminación de acequias que van desde los , contemplando además días de arresto o trabajo comunitario. Las Heras: Dispone sanciones por arrojar residuos que oscilan entre $80.000 y $32 millones , habilitando la retención preventiva del vehículo utilizado.

Dispone sanciones por arrojar residuos que oscilan entre , habilitando la retención preventiva del vehículo utilizado. Luján de Cuyo: Sanciona el arrojo de residuos desde automóviles con montos que parten de $1.000.000 y alcanzan los $1.725.000 .

Sanciona el arrojo de residuos desde automóviles con montos que parten de . Godoy Cruz: Establece penalidades calculadas sobre unidades tributarias ($275 cada una).

Cuándo se esperan las tormentas en Mendoza

Si bien, El Niño llegará con mucha fuerza entre octubre y diciembre, se espera que en el caso de Mendoza, se produzcan las tormentas más fuertes en enero y febrero, según las proyecciones del índice RONI (Índice Oceánico Relativo de El Niño), una métrica que aísla el impacto del calentamiento global para determinar la fuerza real del evento de El Niño.

En ese sentido, desde el Gobierno Nacional lanzaron una serie de advertencias a tener en cuenta por toda la población antes y durante las tormentas. Estas son: