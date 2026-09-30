Confirmado: El Niño alcanzará su pico máximo en diciembre y cuándo llegarán las lluvias a cada provincia

El calentamiento anómalo en el Pacífico ecuatorial se mide ahora bajo el índice RONI (Índice Oceánico Relativo de El Niño), una métrica que aísla el impacto del calentamiento global para determinar la fuerza real del evento de El Niño. Para la Argentina, este indicador anticipa un flujo constante de humedad y un incremento drástico en la frecuencia de lluvias y tormentas severas para los próximos meses.

El Niño traerá grandes tormentas a Argentina.

La evolución de las lluvias mes a mes: de la primavera al verano

Los modelos meteorológicos del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas (ECMWF) detallan, según el sitio especializado Meteored, cómo se distribuirán los excesos hídricos en el territorio nacional durante los próximos seis meses: