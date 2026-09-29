Lluvias por El Niño en Argentina: qué significan y qué hacer en caso de alerta amarilla, naranja o roja
Frente al incremento de precipitaciones y temporales provocados por el fenómeno climático, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene activos sus sistemas de prevención. La guía completa de recomendaciones oficiales ante cada nivel de riesgo
Frente a este escenario de eventos meteorológicos severos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y los organismos de Protección Civil explicaron que significada cada una de las alertas tempranas utilizadas para advertir a la población sobre posibles riesgos de inundaciones, anegamientos de calles y fuertes ráfagas de viento.
Conocer el significado de las alertas por lluvias intensas y aplicar a tiempo las pautas de prevención es fundamental para garantizar la seguridad personal y la del entorno familiar en cada provincia afectada.
Qué es El Niño y cómo impacta en las precipitaciones en el país
El fenómeno de El Niño consiste en el calentamiento anómalo de las aguas del Océano Pacífico ecuatorial, una alteración oceánica que modifica los patrones globales de la atmósfera. En la Argentina, su presencia suele manifestarse principalmente durante la primavera y el verano, provocando un aporte extraordinario de humedad desde el norte.
Las principales características que tendría El Niño en Argentina serían las siguientes:
- Inestabilidad continua: Aumento en la frecuencia de frentes fríos que chocan con masas de aire cálido, generando temporales severos con abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo.
- Zonas más afectadas: Las regiones del Litoral, el Noreste Argentino (NEA) y la Región Pampeana suelen concentrar los mayores acumulados de agua, registrando marcas por encima de los promedios históricos.
- Riesgos asociados: Las lluvias persistentes incrementan el peligro de crecidas de ríos, desbordes de arroyos, anegamientos urbanos y complicaciones en los perfiles agrícolas del campo.
Alerta Amarilla: precauciones iniciales ante lluvias moderadas a fuertes
La Alerta Amarilla advierte sobre la presencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.
Ante la emisión de este nivel de aviso por lluvias y tormentas, las autoridades recomiendan aplicar las siguientes medidas preventivas:
- Permanecer a resguardo: Evitar salir a la vía pública a menos que sea estrictamente necesario.
- Residuos y drenaje: No sacar los residuos domiciliarios a la calle y mantener limpios los sumideros y desagües para facilitar el escurrimiento del agua.
- Zonas de peligro: Alejarse de sectores anegables o áreas históricamente propensas a inundaciones.
- Seguridad en el hogar: En caso de que se registre el ingreso de agua a la vivienda, cortar de inmediato el suministro eléctrico.
Alerta Naranja y Roja: qué hacer ante temporales severos y emergencias
Los niveles Naranja y Rojo representan situaciones de riesgo de moderado a extremo, donde los temporales pueden provocar daños materiales generalizados, caída de árboles, cortes de energía y situaciones de peligro para la vida.
Para afrontar una Alerta Naranja o Alerta Roja, el protocolo oficial de Protección Civil exige elevar las precauciones:
- Instrucciones oficiales: Mantener la calma y seguir de manera estricta las indicaciones de las autoridades locales.
- Restricción de circulación: Salir únicamente en casos de absoluta necesidad o extrema urgencia, evitando transitar en vehículos sobre calzadas resbaladizas, inundadas o con visibilidad reducida.
- Peligro en la vía pública: Mantenerse alejado de ríos, arroyos, zonas anegadas, así como de cables, postes de luz o carteles publicitarios con electricidad.
- Kit de emergencia: Preparar con anticipación una mochila de emergencia que contenga agua potable, alimentos no perecederos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna, asegurándose además de cargar los teléfonos celulares.
- Plan de evacuación: Ubicar de forma previa los puntos seguros de la zona e identificar los lugares de evacuación habilitados en la localidad.
- Contactos de utilidad: Agendar y tener a mano los teléfonos de emergencia de Protección Civil, Bomberos y Policía local.
En pocas palabras
- El Niño: Fenómeno que incrementa lluvias y tormentas en Argentina, modificando patrones atmosféricos globales.
- Alertas Meteorológicas: El SMN emite avisos Amarilla, Naranja y Roja ante distintos niveles de riesgo por precipitaciones.
- Recomendaciones: Guía de precauciones oficiales para cada nivel de alerta, enfocada en la seguridad y prevención.