Lluvias por El Niño en Argentina: qué significan y qué hacer en caso de alerta amarilla, naranja o roja

Qué es El Niño y cómo impacta en las precipitaciones en el país

El fenómeno de El Niño consiste en el calentamiento anómalo de las aguas del Océano Pacífico ecuatorial, una alteración oceánica que modifica los patrones globales de la atmósfera. En la Argentina, su presencia suele manifestarse principalmente durante la primavera y el verano, provocando un aporte extraordinario de humedad desde el norte.

Las principales características que tendría El Niño en Argentina serían las siguientes:

Inestabilidad continua: Aumento en la frecuencia de frentes fríos que chocan con masas de aire cálido, generando temporales severos con abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo.

Aumento en la frecuencia de frentes fríos que chocan con masas de aire cálido, generando con abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo. Zonas más afectadas: Las regiones del Litoral, el Noreste Argentino (NEA) y la Región Pampeana suelen concentrar los mayores acumulados de agua, registrando marcas por encima de los promedios históricos.

Las regiones del suelen concentrar los mayores acumulados de agua, registrando marcas por encima de los promedios históricos. Riesgos asociados: Las lluvias persistentes incrementan el peligro de crecidas de ríos, desbordes de arroyos, anegamientos urbanos y complicaciones en los perfiles agrícolas del campo.

Alerta Amarilla: precauciones iniciales ante lluvias moderadas a fuertes

La Alerta Amarilla advierte sobre la presencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Ante la emisión de este nivel de aviso por lluvias y tormentas, las autoridades recomiendan aplicar las siguientes medidas preventivas:

Permanecer a resguardo: Evitar salir a la vía pública a menos que sea estrictamente necesario.

Evitar salir a la vía pública a menos que sea estrictamente necesario. Residuos y drenaje: No sacar los residuos domiciliarios a la calle y mantener limpios los sumideros y desagües para facilitar el escurrimiento del agua.

No sacar los residuos domiciliarios a la calle y mantener limpios los sumideros y desagües para facilitar el escurrimiento del agua. Zonas de peligro: Alejarse de sectores anegables o áreas históricamente propensas a inundaciones.

Alejarse de sectores anegables o áreas históricamente propensas a inundaciones. Seguridad en el hogar: En caso de que se registre el ingreso de agua a la vivienda, cortar de inmediato el suministro eléctrico.

Alerta Naranja y Roja: qué hacer ante temporales severos y emergencias

Los niveles Naranja y Rojo representan situaciones de riesgo de moderado a extremo, donde los temporales pueden provocar daños materiales generalizados, caída de árboles, cortes de energía y situaciones de peligro para la vida.

Para afrontar una Alerta Naranja o Alerta Roja, el protocolo oficial de Protección Civil exige elevar las precauciones: