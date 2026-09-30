Inicio Sociedad Quini 6
¿Jugaste?

Quini 6: los resultados del sorteo 3413 del miércoles 30 de septiembre

Estos son los resultados del Quini 6 y los ganadores de un nuevo sorteo. Controlá tu cartón y mirá el pozo millonario que ofrece el juego de azar más popular del país

Fabricio Panella
Por Fabricio Panella [email protected]
Quini 6: los resultados del sorteo 3413 del miércoles 30 de septiembre
Quini 6: los resultados del sorteo 3413 del miércoles 30 de septiembre

El Quini 6 realiza este miércoles 30 de septiembre de 2026 el sorteo 3413, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

¿Ya estás listo como el suertudo del miércoles pasado que ganó más de $9 mil millones en la Revancha? ¡Que tengas suerte!

Quini 6: los resultados del sorteo 3413 del miércoles 30 de septiembre

  • TRADICIONAL

01 - 02 - 09 - 28 - 40 - 41

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.244.265.095)

  • LA SEGUNDA

08 - 13 - 14 - 33 - 36 - 42

POZO VACANTE 6 aciertos ($4.322.169.936)

  • REVANCHA

06 - 22 - 24 - 33 - 34 - 43

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.527.929.741)

  • SIEMPRE SALE

06 - 07 - 24 - 28 - 31 - 37

  • POZO EXTRA

Esperando resultados

Quini 6: los resultados del sorteo 3413 del miércoles 30 de septiembre.

Quini 6: los resultados del sorteo 3413 del miércoles 30 de septiembre.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los:

  • Miércoles a las 21.15
  • Domingos a las 21.15

En pocas palabras

  • Quini 6: Se esperan los resultados del sorteo 3413 del miércoles 30 de septiembre.
  • Modalidades: Los resultados de Tradicional, La Segunda, Revancha, Siempre Sale y Pozo Extra aún no se publican.
  • Juego: El Quini 6 sortea los miércoles y domingos, y permite ganar pozos millonarios.
Resumen generado por Thinkindot AI

Temas relacionados:

Lo que se lee ahora

Te puede interesar