El Quini 6 realiza este miércoles 30 de septiembre de 2026 el sorteo 3413, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
¿Ya estás listo como el suertudo del miércoles pasado que ganó más de $9 mil millones en la Revancha? ¡Que tengas suerte!
Quini 6: los resultados del sorteo 3413 del miércoles 30 de septiembre
- TRADICIONAL
01 - 02 - 09 - 28 - 40 - 41
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.244.265.095)
- LA SEGUNDA
08 - 13 - 14 - 33 - 36 - 42
POZO VACANTE 6 aciertos ($4.322.169.936)
- REVANCHA
06 - 22 - 24 - 33 - 34 - 43
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.527.929.741)
- SIEMPRE SALE
06 - 07 - 24 - 28 - 31 - 37
- POZO EXTRA
Esperando resultados
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15
En pocas palabras
- Quini 6: Se esperan los resultados del sorteo 3413 del miércoles 30 de septiembre.
- Modalidades: Los resultados de Tradicional, La Segunda, Revancha, Siempre Sale y Pozo Extra aún no se publican.
- Juego: El Quini 6 sortea los miércoles y domingos, y permite ganar pozos millonarios.
Resumen generado por Thinkindot AI