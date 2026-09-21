Ganó más de $9 mil millones en el Quini 6: cuánto dinero se lleva tras el descuento de impuestos

Un apostador solitario acertó los seis números de la modalidad Revancha en el Quini 6, y se hizo acreedor de un premio impactante que superó los 9 mil millones de pesos. Ante la noticia, la gran pregunta que surge de inmediato entre los seguidores del popular juego es cuánto de ese dinero millonario ingresa realmente al bolsillo del afortundo.
La ilusión de convertirse en multimillonario de la noche a la mañana choca rápidamente con la realidad fiscal de la Argentina por las retenciones vigentes. Aunque el pozo anunciado acapare todas las miradas, las normativas nacionales establecen obligaciones antes de que la transferencia bancaria sea una realidad para el ganador.
Cuánto se descuenta en impuestos al ganar el Quini 6
Lejos de recibir el total bruto anunciado en las placas oficiales, los premios de la lotería están alcanzados por retenciones impositivas directas que recaen sobre la base del pozo. Según lo estipulado por la legislación vigente en materia de juegos de azar:
- El 10% del premio total está exento de cargas fiscales.
- Sobre el 90% restante se aplica una alícuota del 31% en concepto de impuesto a los premios.
En términos prácticos y trasladándolo a la reciente jugada multimillonaria, el ganador no se llevará los $9.179.466.652,80 nominales anunciados por la lotería.
Aplicando la fórmula impositiva, la retención estatal asciende a más de 2.560 millones de pesos, dejando un monto neto final que ronda los 6.618 millones de pesos "en mano".
De esta manera, aunque el fisco se queda con una porción considerable del Quini 6, la suma final sigue siendo una de las cifras más transformadoras de los últimos tiempos para cualquier ganador, permitiéndole reestructurar por completo su futuro con miles de millones de pesos disponibles en su cuenta.
El mecanismo de retención fiscal
El mecanismo de retención fiscal opera bajo un esquema preciso regulado por la Ley 20.630, el cual determina que el Estado grava los premios de los juegos de concurso público aplicando una tasa nominal del 31% pero contemplando una base reducida.
Específicamente, la norma establece que el 10% del monto total se considera libre de gravamen en concepto de gastos presuntos de la apuesta, por lo que el impuesto del 31% recae únicamente sobre el 90% restante del pozo, lo que equivale en la práctica a un descuento efectivo total cercano al 27,9% de la cifra total anunciada.
En pocas palabras
- Un ganador: un apostador solitario acertó los seis números de la modalidad Revancha del Quini 6, obteniendo un premio superior a los 9 mil millones de pesos.
- Impuestos: se aplica una retención del 31% sobre el 90% del premio, lo que reduce significativamente el monto final para el ganador.
- Monto neto: tras los descuentos fiscales, el afortunado se llevaría aproximadamente 6.618 millones de pesos.