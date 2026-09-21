Ganó más de $9 mil millones en el Quini 6: cuánto dinero se lleva tras el descuento de impuestos

El 10% del premio total está exento de cargas fiscales.

Sobre el 90% restante se aplica una alícuota del 31% en concepto de impuesto a los premios.

En términos prácticos y trasladándolo a la reciente jugada multimillonaria, el ganador no se llevará los $9.179.466.652,80 nominales anunciados por la lotería.

Por la retención fiscal, el ganador no se llevará los 9 millones de pesos.

Aplicando la fórmula impositiva, la retención estatal asciende a más de 2.560 millones de pesos, dejando un monto neto final que ronda los 6.618 millones de pesos "en mano".

De esta manera, aunque el fisco se queda con una porción considerable del Quini 6, la suma final sigue siendo una de las cifras más transformadoras de los últimos tiempos para cualquier ganador, permitiéndole reestructurar por completo su futuro con miles de millones de pesos disponibles en su cuenta.

El mecanismo de retención fiscal

El mecanismo de retención fiscal opera bajo un esquema preciso regulado por la Ley 20.630, el cual determina que el Estado grava los premios de los juegos de concurso público aplicando una tasa nominal del 31% pero contemplando una base reducida.

Específicamente, la norma establece que el 10% del monto total se considera libre de gravamen en concepto de gastos presuntos de la apuesta, por lo que el impuesto del 31% recae únicamente sobre el 90% restante del pozo, lo que equivale en la práctica a un descuento efectivo total cercano al 27,9% de la cifra total anunciada.