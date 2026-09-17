Ganó $2372 millones jugando al Quini 6 después de 20 años: la estrategia que le dio resultado

El apostador invirtió el orden de los números, y esa modificación estratégica dio en el blanco de manera exacta y le adjudicó el premio más abultado en la historia de las loterías de la región.

El hombre casi pierde la fortuna después de haber ganado el premio.

Tras aplicarse los impuestos y retenciones de ley, el afortunado ganador se hizo acreedor de una cifra neta cercana a los $1.710 millones.

Dramatismo hasta el último minuto: casi pierde la fortuna

Lo más insólito de este episodio no fue solo la audaz jugada, sino lo que sucedió tras el sorteo. Pasaron los días y el dueño de la boleta no aparecía a reclamar sus millones.

A punto de vencer el plazo legal de 15 días corridos que fija la Lotería, el hombre escuchó por casualidad un aviso radial donde la agenciera buscaba desesperadamente al misterioso comprador.

Tras revisar su cupón guardado en el bolsillo y percatarse de que era el nuevo millonario de la Argentina, se presentó a la agencia al límite de la fecha de caducidad. Según relataron los comerciantes locales, al enterarse de la confirmación oficial, el ganador estuvo al borde del desmayo.