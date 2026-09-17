Ganó $2372 millones jugando al Quini 6 después de 20 años: la estrategia que le dio resultado

Un apostador de aproximadamente 50 años, vecino de la localidad de El Bolsón, se convirtió en el gran protagonista de una historia increíble tras alzarse con un impresionante botín de $2.372.600.000 en el sorteo del Quini 6.
Durante 20 años seguidos, el hombre asistía con puntualidad a la agencia para jugar exactamente los mismos números. Sin embargo, decidió patear el tablero con un ajuste táctico que terminaría haciéndolo ganar millones de manera inesperada.
El cambio que valió más de 2.300 millones de pesos
La nueva boleta, registrada en la Agencia Oficial N° 64 de la calle Sarmiento al 2300 en El Bolsón, contenía la jugada de la modalidad Tradicional con los números 11, 29, 36, 39, 42 y 43.
El apostador invirtió el orden de los números, y esa modificación estratégica dio en el blanco de manera exacta y le adjudicó el premio más abultado en la historia de las loterías de la región.
Tras aplicarse los impuestos y retenciones de ley, el afortunado ganador se hizo acreedor de una cifra neta cercana a los $1.710 millones.
Dramatismo hasta el último minuto: casi pierde la fortuna
Lo más insólito de este episodio no fue solo la audaz jugada, sino lo que sucedió tras el sorteo. Pasaron los días y el dueño de la boleta no aparecía a reclamar sus millones.
A punto de vencer el plazo legal de 15 días corridos que fija la Lotería, el hombre escuchó por casualidad un aviso radial donde la agenciera buscaba desesperadamente al misterioso comprador.
Tras revisar su cupón guardado en el bolsillo y percatarse de que era el nuevo millonario de la Argentina, se presentó a la agencia al límite de la fecha de caducidad. Según relataron los comerciantes locales, al enterarse de la confirmación oficial, el ganador estuvo al borde del desmayo.
En pocas palabras
- Ganador de Quini 6: un hombre de El Bolsón ganó $2.372 millones con una nueva estrategia de números.
- Cambio de estrategia: tras 20 años jugando los mismos números, modificó su jugada y acertó.
- Dramatismo final: casi pierde el premio al demorar el reclamo hasta el último día.