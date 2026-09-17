Con Potrerillos y El Carrizal en la mira, Mendoza afina los operativos para el Día del Estudiante

El decomiso de heladeritas con alcohol es una de las estrategias para cuidar a los chicos en el festejo del Día del Estudiante. Foto: Martín Pravata

Controles conjuntos para el Día del Estudiante

La Municipalidad de Luján de Cuyo remarcó que el trabajo de estos días no es una improvisación de último momento, sino parte de un operativo que se coordina con anticipación junto al Ministerio de Seguridad de la Provincia: "Como hacemos todos los años, estamos trabajando de manera coordinada con el Ministerio de Seguridad para acompañar los festejos por el Día del Estudiante y la llegada de la primavera. En Luján tenemos dos lugares que tradicionalmente reciben muchísima gente durante estos días, que son Potrerillos y El Carrizal. Por eso venimos trabajando con anticipación", indicó el secretario de Conviviencia Ciudadana de Luján de Cuyo, Darío Tello.

Según se detalló, los equipos municipales ya mantuvieron reuniones con las comisarías de ambas localidades para coordinar el despliegue y reforzar la presencia policial durante todo el fin de semana. También se hizo hincapié en cómo se dividen las responsabilidades entre las distintas áreas de gobierno: "El Ministerio de Seguridad y la Policía tienen las facultades específicas de seguridad pública y realizan los controles que corresponden dentro de sus competencias. Desde el municipio vamos a estar acompañando y poniendo a disposición nuestros equipos y recursos, trabajando de manera articulada".

El Ministerio de Seguridad enfocará sus operativos en los puntos de mayor movimiento por el Día de la Primavera. Foto: Martín Pravata

El dispositivo, además, se enmarca dentro de una política permanente del municipio: el programa Calles Ordenadas y Tranquilas, que durante todo el año despliega mayor presencia en la calle, prevención, controles viales y coordinación constante con las fuerzas de seguridad. "Esto tampoco es algo que hacemos solamente para el Día del Estudiante", aclaró el funcionario.

Frente al aumento esperado de jóvenes y familias en Potrerillos y El Carrizal, desde el municipio confirmaron que los operativos se reforzarán especialmente en esos dos puntos. El mensaje hacia los estudiantes fue directo: "Queremos que disfruten, que festejen, que la pasen bien, pero que lo hagan con responsabilidad. Todo este despliegue tiene un objetivo: prevenir y cuidar, para que después del festejo todos puedan volver tranquilos a sus casas".

Un operativo con historia

Los controles en la zona de alta montaña y los espejos de agua no son una novedad: Mendoza despliega, edición tras edición, uno de los operativos de seguridad más grandes del calendario provincial. En años anteriores, el Ministerio de Seguridad llegó a movilizar más de 3.000 efectivos policiales en todo el territorio, distribuidos en rutas provinciales, espacios verdes, espejos de agua y eventos autorizados, con apoyo de helicópteros para el patrullaje aéreo y de Bomberos para la prevención en diques y ríos como Potrerillos, El Carrizal, Valle Grande y Cacheuta, entre otros.

En ediciones pasadas, el despliegue incluyó controles de alcoholemia en rutas y accesos, decomisos de alcohol en la zona -en 2025, por ejemplo, se secuestraron cientos de litros solo en Potrerillos y Blanco Encalada-, puestos fijos y móviles en los principales ingresos a la provincia, y la participación de cuerpos especiales como la Policía Vial, Investigaciones y Defensa Civil. También fue habitual la coordinación con los municipios de la zona, que aportaron sus propios equipos de prevención y ordenamiento urbano, en línea con lo que hoy plantea Luján de Cuyo desde su programa Calles Ordenadas y Tranquilas.

La diferencia central en esta edición pasa por la ausencia de fiestas habilitadas, lo que -según la experiencia de años anteriores- tiende a modificar los puntos de concentración y obliga a las autoridades a reforzar la vigilancia sobre reuniones espontáneas o no autorizadas, especialmente en campings y zonas de acampe libre. De todas maneras, pueden presentarse solicitudes antes del fin de semana.

Qué se espera para este fin de semana

Con la consigna puesta en la prevención antes que en la sanción, el operativo conjunto entre la Provincia y la Municipalidad de Luján de Cuyo buscará sostener el equilibrio de siempre en esta fecha: permitir que miles de estudiantes disfruten de la llegada de la primavera, sin que eso derive en excesos, accidentes o incidentes que empañen la jornada o celebraciones que se realicen en lugares no habilitados.