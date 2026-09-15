De la universidad a un thriller sobre la violencia de género: "Espejos de agua", la serie mendocina que busca su pantalla

Julieta Caballero: Nos conocimos en la Universidad Maza, Gise iba unas camadas anteriores a la mía, pero realmente entablamos un vínculo más sólido cuando ella me llama para trabajar en un rental de equipo audiovisuales. Fue en un momento donde Gise estaba por recibirse de Licenciada, justamente con este proyecto, con un teaser que desarrollamos en conjunto, en formato vertical, donde ella había planteado que fuera una serie para consumirse más rápido por redes sociales.

Gisella V. Lucero: Juli empezó a aparecer en mi radar cuando fui a ver una selección de cortos universitarios del Graba y participaba uno en el que ella era productora. Ya hacía un par de años que yo no cursaba y estaba empezando a trabajar en mi tesis. En el Graba me encontré con varixs profes y compañerxs hablaban de lo bien que ella trabajaba y eso me hizo querer conocerla para hacer algo juntas, no solo me encontré con una muy buena productora sino que con una gran persona, lo humano me parece importantísimo a la hora de elegir con quien trabajar.

Julieta Caballero y Gisella V. Lucero, son las creadoras de "Espejo de agua"

¿En qué consiste "Espejos de agua"?, ¿Cómo fue el proceso de creación del proyecto?

Julieta Caballero: "Espejos de agua" es una serie de thriller psicológico de 8 capítulos, de 30 minutos cada uno, donde dos hermanas y una niña se enfrentan a un monstruo que encarna las formas de violencia que vivimos las mujeres. El monstruo que aparece en este thriller, funciona también como una representación de los miedos que habitan nuestra psiquis como mujeres: como cuidadoras, hermanas, madres, hijas, nietas y, en definitiva, desde los distintos roles que ocupamos y las responsabilidades que cargamos.

Gisella V. Lucero: Una de las hermanas, que tiene la capacidad de sentir las emociones de quienes tiene cerca se ve forzada a mudarse al Barrio Cano con su pequeña sobrina y hermana mayor, dejando su vida en soledad en la montaña. Acá empieza a sentir una entidad perversa aparece en la siesta, se filtra en el silencio y ataca, siempre, a puertas cerradas.

El germen de esta historia nace en 2015 cuando me fui a escondidas de mi familia a la primer marcha Ni una Menos. Marché por primera vez sola, pero acompañada por una masa de mujeres que compartían mi dolor, ahí nació la idea de un personaje que siente en carne propia las emociones ajenas y no puede evitar transitar los terrores de otrxs. Casi 6 años después llegó el momento de agarrar todo lo aprendido del mundo audiovisual y darle forma en lo que es hoy Espejos de agua. Mi tesis de grado estaba enfocada en los nuevos formatos de consumo rápido, en la narrativa vertical, la serie iba a ser 1 a 5 minutos por episodio, impactante, rápido, terror puro. Cuando mis tutores de tesis Matías Rojo y Luciana Bertiz me hacen llegar la convocatoria 1 año después de que rendí mi tesis yo ya estaba viviendo en Australia trabajando en algo completamente alejado de lo audiovisual, pero seguía con mis proyectos freelance en paralelo. Ahí comenzó una etapa de reescritura donde los capítulos pasaron a ser de 15 minutos para profundizar más en la historia. El universo de la serie estaba en mi cabeza solo tenía que bajarla a la hoja.

¿Cómo fue la logística para poder filmar el teaser?

Julieta: A la hora de filmación del teaser, fue todo un desafío súper importante y complejo, ya que Gise dirigió a la distancia por videollamadas en la pre producción, por llamadas en rodaje y muchos mensajes en post producción.

Gisella: La verdad que si, fue un desafío enorme, fue gracias a nuestra capacitadora del Laboratorio Estela Cristiani (directora de En el Barro) que me anime a dirigir a distancia. Ella también fue la que nos ayudó a repensar cómo queríamos contar la historia, el proyecto pasó de ser terror a thriller y los capítulos duplicaron su duración para poder crear climas propios del suspenso psicológico. La grabación del teaser por mi parte conllevo mucho trabajo de pre, todos los días tenía dos o tres reuniones para poder dejar todo lo más claro posible. Se grababa en la montaña y sabíamos que corríamos el riesgo de que no haya señal, por eso armamos un sólido equipo de dirección, junto a Kim Burgos y Milagros Lostes, ambas capaces de tomar las riendas del rodaje en caso de que no haya conexión. Y mucha flexibilidad, al grabar en exteriores sabíamos que las cosas podían no salir como las planeamos pero confiaba en que cada unx del equipo sabía que emociones buscábamos transmitir en cada plano e iban a ser capaces de adaptarlos llegado el momento.

Juli por su parte también se encargo de la logística de traer a Agostina Inella (actriz de "El encargado" y "Miss Carbón") a participar en el teaser y todo lo que conlleva grabar en invierno en Potrerillos.

Julieta: Por mi parte, traté de estar atenta a todo lo que estuviera a mi alcance, ya que coordinar con Gise, el equipo técnico, el elenco y demás situación de logística y gestión, fue mucho. Aún así, destaco siempre lo bueno porque gracias al esfuerzo y la voluntad de cada uno de nosotros este proyecto ha crecido de maneras impensables y realmente queremos filmarlo con la misma gente del equipo técnico y con todas las personas nuevas que se quieran sumar, tanto elenco, casas productoras, asociaciones y técnicos nuevos.

¿Por qué es tan importante formar parte del Laboratorio IMPULSAR? y ¿Cómo fue el proceso para formar parte del mismo?

Julieta: El Laboratorio Impulsar, para decirlo de una manera criolla, nos acortó el camino; suele ser muy extenso, con mucho esfuerzo y constancia poder vincularte con personas de la industria del cine y de plataformas (esto no quiere decir que tengamos solucionada la vida, nono, sino que quizás con este reconocimiento a la gente le pueda interesar a ser parte del film). Ojalá en algún momento, y que no sea lejano, poder vincularnos con personas que quieran enriquecer la serie y que puedan ser parte.

Gisella: Hay una frase que nos dijeron que creo que resume la importancia de este laboratorio para nosotras: 'Ustedes ya forman parte de la Industria Audiovisual, ahora tiene que aprender a meterse en el Mercado'. Nosotras estamos acostumbradas a hacer cine independiente, a aprender con cada proyecto y a rodar mucho a pulmón. En este espacio aprendimos a vender nuestras ideas y terminamos con todas las herramientas y elementos necesarios para salir a buscar inversores.

Julieta: El Laboratorio, consta de dos instancias: virtual y presencial. En la virtual, recibimos capacitaciones de todas las áreas del cine: dirección, guión, producción, arte, sonido y música, fotografía, pitch y deck, entre otras. También nos transfirieron dinero para poder filmar el teaser y costearlo a través de esos fondos. En la presencial, ya con una presentación y un teaser, nos ayudaron a practicar este discurso, así el día que fuéramos a pitchear, estábamos lo más preparadas posible (junto al resto de los equipos de largometraje y serie). Para formar parte del mismo, a través de las bases y condiciones, preparamos el material y lo enviamos, luego ellos hicieron el proceso de selección.

Gisella: Yo creo que el Laboratorio fue tan enriquecedor que todas las preguntas que nos hicieron lxs capacitadores en el proceso nos permitieron hacer crecer el proyecto tanto como como las de lxs ejecutivxs. Me quedo con una que me la voy a llevar a todos los proyectos que haga ¿Cuál es el corazón de la historia? Cuando sabes que es eso que tiene tu historia que si cambias los personajes y el escenario sigue estando intacto, encontraste el corazón y ya sabes como venderlo.

Rodaje de "Espejo de agua". Instagram @juli_caballero

Al presentar el proyecto...¿Qué devoluciones o preguntas de los ejecutivos las sorprendieron más?

Julieta: Roxana Ramos, la productora de la película "Cuando acecha la maldad", nos preguntó cómo se iba a desarrollar el monstruo y nos mencionó que estaba interesada.

Gisella: Creo que lo que mas me impacto fue como caló en la sensibilidad de quienes estaban presentes. La historia aborda temáticas fuertes, la violencia en sus formas mas duras y perturbadoras, al finalizar el pitch se nos acercaron muchas personas a contarnos su testimonios y compartir con nosotras la urgencia de que esta historia sea contada.

¿Cómo ven la industria audiovisual local?, ¿Creen que Mendoza puede "competirle" a Buenos Aires en cuanto a oportunidades?

Gisella: Yo hace 2 años que no estoy viviendo en Mendoza, considero que Juli es la indicada para responder esta pregunta.

Julieta: Para mi hay una diferencia característica entre Mendoza y Buenos Aires, en Buenos Aires hay más oportunidades, hay diversidad y hay mucho más que acá, pero también hay muchisima competencia. En cambio, Mendoza hay oportunidades todos los años hacer cosas, como por ejemplo el Cash Rebate de la Mendoza Film Commission, el festival de Mirada Oeste, el Graba que se desarrolla en la Nave Cultural, Pasturas que se da en Malargüe, pero tiene poca visibilidad y difusión. Hay oportunidades (no al mismo nivel que Bs.As.) pero comparado a otras provincias las hay. Hay que destacar que hay muchísimo talento artístico en Mendoza y no se le da el espacio o la voz, tanto en cine, actuación, música, teatro, pintura, escultura, danzas y demás artes. Al arte, mayormente, no suele tener tanto espacio o protagonismo y no es algo que sólo pasa en la provincia, sino que en todos lados.

Reitero, ojalá pueda crecer este proyecto, tanto estéticamente, narrativamente y humanamente. Es una historia urgente de ser contada y sumado a eso, vale la pena hacer crecer al arte ya que ofrece muchísimos puestos de trabajo.

"Espejo de agua", la producción mendocina creada por Julieta Caballero y Gisella Lucero.

¿Cuál es el siguiente paso con "Espejos de agua"?

Julieta: Seguimos buscando financiamiento, principalmente para poder completar el guión como primera instancia y, posteriormente, avanzar con el proceso de rodaje.

Gisella: Una vez finalizado el guión podemos pasar a las siguientes etapas, por ahora estamos interesadas también en formar alianzas con profesionales que nos permitan atraer interés al proyecto por su trayectoria. Y principalmente encontrar una pantalla que se comprometa a sumar la serie a su catálogo.