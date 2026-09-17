Cómo cultivar una planta de caña de azúcar y para qué la puedo usar en casa

La planta de caña de azúcar necesita abundante agua, topes frecuentes y un suelo bien profundo con un drenaje óptimo.

Cómo puedo cultivar una planta de caña de azúcar en casa

Para plantar una caña de azúcar en casa hay que conseguir un tallo sano de la planta con yemas o nudos que puedan dar brotes.

Prepara una maceta con buena tierra y con mucha profundidad para que los esquejes tengan espacio. Siembra los esquejes de la planta de forma horizontal, cubre con tierra y riega. Hay que inundar la tierra los primeros días hasta que notes los primeros brotes.

En una maceta profunda se puede cultivar una caña de azúcar.

La maceta se tiene que poner en un lugar del jardín donde reciba sol directo durante varias horas del día. En el invierno hay que cubrir bien la planta para cuidarla de las heladas.

La cosecha de la planta de caña madura va a estar lista tras 11 a 16 meses desde la plantacion. Lo vas a notar porque las hojas inferiores s emarchitan y la corteza de pone quebradiza.

¿Para qué se usa la planta de caña de azúcar en la casa?

La caña de azúcar es una planta preciosa que se puede tener en el jardín de la casa, si se cuida bien y se le proporciona todo lo que necesita. Cuando llega la cosecha, se puede aprovechar para diferentes cosas.

Se puede pelar el tallo de la planta para consumir el interior como si fuera una golosina, ya que es muy dulce y rico. De la planta también se extrae el guarapo, que es el jugo dulce que contiene en el tallo, y se prepara azúcar cristalizando la sacarosa del interior.

Esta planta se puede aprovechar en muchas cosas del hogar.

La caña de azúcar también se usa para preparar algunas bebidas fermentadas y mieles para la preparación de budines, bizcochuelos y caramelos.