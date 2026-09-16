El árbol con fruto con hasta 60 veces más vitamina C que la naranja: se puede plantar en el jardín de casa

Otra razón para tenerlo en una maceta en casa es que es un arbusto muy vistoso. Sus hojas ovaladas de color verde claro, sus delicadas flores blancas con estambres llamativos y la transición de sus frutos (que pasan de verde a un rojo-púrpura intenso al madurar) llenan el jardín de vida, color y un aire tropical exótico.

¿Cómo plantar un árbol de camu-camu en casa?

Para cultivar el árbol camu-camu, se recomienda elegir un lugar con mucha luz solar, aunque también puede desarrollarse en sombra parcial. El suelo debe conservar humedad, pero contar con un buen drenaje.

Al momento de plantarlo, hay que realizar un hoyo aproximadamente dos veces más ancho que el cepellón y con una profundidad suficiente para que este quede al mismo nivel que el terreno circundante.

Si el suelo es pesado o arcilloso, se puede incorporar materia orgánica para mejorar el drenaje. También es posible colocar una capa de mantillo alrededor de la planta para ayudar a conservar la humedad.

Después de la plantación, es importante regar abundantemente. El camu-camu necesita un suelo húmedo, por lo que los riegos deben ser frecuentes, pero evitando que el terreno permanezca constantemente encharcado.