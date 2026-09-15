Árbol de palta: por qué recomiendan pintar su tronco de blanco y cuál es el beneficio

Justamente, estas heridas agrietan la madera, debilitan el desarrollo del árbol y dejan la puerta abierta al ingreso de bacterias y hongos.

Al pintar el tronco de blanco, el color refleja la luz solar y evita que el tejido de la corteza absorba calor excesivo. Este sencillo truco actúa como un auténtico protector solar natural que equilibra la temperatura interna de la planta.

Este truco casero puede hacerse en diferentes árboles.

Sumar esta técnica a la rutina de cuidado de los árboles de tu hogar aporta una serie de ventajas fundamentales para asegurar una cosecha abundante:

Regula la temperatura del tronco tanto en verano contra la insolación, como en invierno frente a las heladas destructivas.

Funciona como un escudo repelente contra hormigas, gusanos y hormigas cortadoras que intentan subir hacia las hojas y brotes tiernos.

Al evitar que la corteza se agriete por el calor, se reduce de manera drástica el riesgo de enfermedades vasculares o pudrición de madera.

Los árboles que fueron trasplantados recientemente o aún son pequeños obtienen un soporte extra vital para no secarse a mitad de temporada.

Cómo preparar la mezcla casera correctamente

Para aplicar este método de manera segura y sin dañar la planta, no debes utilizar pintura sintética, látex ni esmaltes industriales, ya que estos químicos asfixian los poros del tronco.

La preparación adecuada se elabora a base de cal hidratada (cal de construcción o de apagar). Solo debes mezclar en un balde partes iguales de cal y agua limpia hasta lograr una consistencia similar a la de un látex liviano.

Con la ayuda de un pincel o brocha, pinta la base del tronco del árbol de palta desde el nivel del suelo hasta donde comienzan las primeras ramas principales.