Pocos lo saben: cómo usar una manzana para acelerar la maduración de la palta

A cualquiera de nosotros no ha pasado alguna vez: comprar una palta en una verdulería o a algún vendedor ambulante y darnos cuenta (una vez en casa) que está verde. El problema real se presenta cuando planificamos una comida o desayuno y no podemos prescindir del superalimento. En estos casos, es fundamental poner en práctica el truco de la manzana.
Cómo usar una manzana para acelerar la maduración de la palta
Comprar una palta todavía verde puede convertirse en un problema cuando se necesita utilizarla ese mismo día. Ya sea para preparar una tostada durante el desayuno, una ensalada para el almuerzo o algún plato especial para la cena, esperar varios días hasta que alcance el punto adecuado no siempre es una opción.
Afortunadamente, existe un truco casero que puede ayudar a acelerar su maduración utilizando una fruta que probablemente tengas en casa: la manzana.
La explicación está en el etileno, un compuesto gaseoso que interviene naturalmente en el proceso de maduración de muchas frutas. Algunas frutas, conocidas como climatéricas, continúan produciendo y liberando este gas incluso después de haber sido cosechadas.
La manzana se encuentra entre las frutas que generan cantidades importantes de etileno, por lo que puede aprovecharse para favorecer la maduración de la palta.
El procedimiento es muy sencillo y no requiere productos especiales. Primero, hay que elegir una manzana madura, que puede ser roja o verde, y colocarla junto a la palta que todavía se encuentra verde. El siguiente paso consiste en introducir ambas frutas dentro de una bolsa de papel.
Es importante evitar las bolsas de plástico, ya que pueden retener demasiada humedad en el interior y favorecer el deterioro de los alimentos. En cambio, el papel permite crear un ambiente adecuado para concentrar el etileno sin generar un exceso de humedad.
Una vez que las frutas estén dentro de la bolsa, hay que doblar suavemente la abertura para mantener el gas en el interior. No es necesario cerrarla de manera completamente hermética, ya que también debe existir cierto intercambio de aire.
Por último, se debe dejar la bolsa en un sitio fresco y seco, alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. La velocidad de maduración puede variar según el estado inicial de la palta y las condiciones ambientales, por lo que conviene comprobar su textura cada tres o cuatro horas.
Cuando la palta esté ligeramente blanda al ejercer una presión suave con los dedos, estará lista para consumir. Así, una simple manzana puede convertirse en una aliada práctica para acelerar la maduración de esta fruta y evitar esperar demasiado para incorporarla a tus comidas.
En pocas palabras
- Truco de la manzana: Acelera la maduración de la palta utilizando una manzana y una bolsa de papel.
- Mecanismo de acción: La manzana libera etileno, gas que acelera la maduración de la palta.
- Procedimiento simple: Colocar ambas frutas en bolsa de papel y dejar en sitio fresco por horas.