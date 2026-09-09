Pocos lo saben: cómo usar una manzana para acelerar la maduración de la palta

La explicación está en el etileno, un compuesto gaseoso que interviene naturalmente en el proceso de maduración de muchas frutas. Algunas frutas, conocidas como climatéricas, continúan produciendo y liberando este gas incluso después de haber sido cosechadas.

La manzana se encuentra entre las frutas que generan cantidades importantes de etileno, por lo que puede aprovecharse para favorecer la maduración de la palta.

El procedimiento es muy sencillo y no requiere productos especiales. Primero, hay que elegir una manzana madura, que puede ser roja o verde, y colocarla junto a la palta que todavía se encuentra verde. El siguiente paso consiste en introducir ambas frutas dentro de una bolsa de papel.

Es importante evitar las bolsas de plástico, ya que pueden retener demasiada humedad en el interior y favorecer el deterioro de los alimentos. En cambio, el papel permite crear un ambiente adecuado para concentrar el etileno sin generar un exceso de humedad.

Una vez que las frutas estén dentro de la bolsa, hay que doblar suavemente la abertura para mantener el gas en el interior. No es necesario cerrarla de manera completamente hermética, ya que también debe existir cierto intercambio de aire.

Por último, se debe dejar la bolsa en un sitio fresco y seco, alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. La velocidad de maduración puede variar según el estado inicial de la palta y las condiciones ambientales, por lo que conviene comprobar su textura cada tres o cuatro horas.

Cuando la palta esté ligeramente blanda al ejercer una presión suave con los dedos, estará lista para consumir. Así, una simple manzana puede convertirse en una aliada práctica para acelerar la maduración de esta fruta y evitar esperar demasiado para incorporarla a tus comidas.