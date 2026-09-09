La granja de un pueblo tranquilo busca gente para cuidar animales: casa y comida gratis por 5 horas de trabajo

Algunos de los animales de la granja. Foto: Workaway.

Voluntariado en España: dónde queda el santuario y qué tareas hay en el pueblo

El refugio se encuentra en una zona de colinas cercana a Turís, a unos 30 minutos de Valencia. La propiedad está aproximadamente a siete kilómetros del pueblo más cercano, por lo que la organizadora recomienda disponer de vehículo. No hay comercios ni bares a los que se pueda llegar caminando.

Las actividades dependen de la época del año y de las necesidades del lugar. Entre ellas figuran alimentar a los animales, limpiar corrales y espacios comunes, reparar cercos y barreras, pintar y realizar pequeñas obras.

También hay trabajos en la huerta, tareas de desmalezado y colaboración durante la cosecha de algarrobas y aceitunas. Los participantes pueden, además, ayudar con la creación de contenido, la difusión del santuario y las campañas de recaudación de fondos.

Qué ofrece el voluntariado en el santuario de Valencia

A cambio de unas 25 horas semanales de trabajo, distribuidas en cinco horas diarias durante cinco días, el santuario proporciona alojamiento y alimentación.

El pueblo donde se encuentra la granja está muy cerca de Valencia. Foto: Workaway.

Los voluntarios reciben hospedaje gratuito dentro de la finca, comida vegana y huevos frescos de las gallinas rescatadas. También tienen acceso a formación práctica relacionada con el cuidado de animales y la vida en una granja.

Entre los habitantes del santuario hay:

Cabras

Cerdos

Caballos

Burros

Ovejas

Patos

Gansos

Gallinas

Gatos

Palomas rescatadas

El requisito principal de la convocatoria es sencillo: amar a los animales y tener ganas de colaborar con la comunidad que sostiene el santuario.