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La granja de un pueblo tranquilo busca gente para cuidar animales: casa y comida gratis por 5 horas de trabajo

En el pueblo hay un santuario de animales rescatados. Buscan voluntarios para vivir en plena naturaleza, con alojamiento y comida incluidos

Pablo Philippens
Por Pablo Philippens [email protected]
La convocatoria está abierta en la granja de pueblo que tiene muchos animales por cuidar. Imagen ilustrativa IA. 

La convocatoria está abierta en la granja de pueblo que tiene muchos animales por cuidar. Imagen ilustrativa IA. 

Una experiencia diferente para quienes sueñan con vivir en España rodeados de naturaleza y animales quedó abierta a través de la plataforma Workaway. Un santuario ubicado en en el pueblo Turís, provincia de Valencia, busca voluntarios para colaborar con el cuidado de unos 140 animales rescatados y distintas tareas de mantenimiento de la finca.

La convocatoria fue publicada por Amandine, fundadora del santuario, y está dirigida especialmente a personas que amen a los animales y tengan ganas de participar de la vida cotidiana de una granja. No se requiere experiencia previa: las tareas pueden aprenderse durante la estadía.

La propuesta estará disponible durante lo que resta de 2026 y establece una permanencia mínima de 14 días, aunque existe la posibilidad de prolongarla si ambas partes están de acuerdo.

Algunos de los animales de la granja. Foto: Workaway.&nbsp;

Algunos de los animales de la granja. Foto: Workaway.

Voluntariado en España: dónde queda el santuario y qué tareas hay en el pueblo

El refugio se encuentra en una zona de colinas cercana a Turís, a unos 30 minutos de Valencia. La propiedad está aproximadamente a siete kilómetros del pueblo más cercano, por lo que la organizadora recomienda disponer de vehículo. No hay comercios ni bares a los que se pueda llegar caminando.

Las actividades dependen de la época del año y de las necesidades del lugar. Entre ellas figuran alimentar a los animales, limpiar corrales y espacios comunes, reparar cercos y barreras, pintar y realizar pequeñas obras.

También hay trabajos en la huerta, tareas de desmalezado y colaboración durante la cosecha de algarrobas y aceitunas. Los participantes pueden, además, ayudar con la creación de contenido, la difusión del santuario y las campañas de recaudación de fondos.

Qué ofrece el voluntariado en el santuario de Valencia

A cambio de unas 25 horas semanales de trabajo, distribuidas en cinco horas diarias durante cinco días, el santuario proporciona alojamiento y alimentación.

El pueblo donde se encuentra la granja est&aacute; muy cerca de Valencia. Foto: Workaway.&nbsp;

El pueblo donde se encuentra la granja está muy cerca de Valencia. Foto: Workaway.

Los voluntarios reciben hospedaje gratuito dentro de la finca, comida vegana y huevos frescos de las gallinas rescatadas. También tienen acceso a formación práctica relacionada con el cuidado de animales y la vida en una granja.

Entre los habitantes del santuario hay:

Cabras

  • Cerdos
  • Caballos
  • Burros
  • Ovejas
  • Patos
  • Gansos
  • Gallinas
  • Gatos
  • Palomas rescatadas

El requisito principal de la convocatoria es sencillo: amar a los animales y tener ganas de colaborar con la comunidad que sostiene el santuario.

En pocas palabras

  • Santuario en Valencia: buscan voluntarios para cuidar 140 animales rescatados con alojamiento y comida gratis.
  • Tareas y Beneficios: colaboración en mantenimiento y cuidado animal a cambio de 25 horas semanales de trabajo.
  • Convocatoria Abierta: se requiere amor por los animales y ganas de participar en la vida de la granja, sin experiencia previa.
Resumen generado por Thinkindot AI

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