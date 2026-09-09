La granja de un pueblo tranquilo busca gente para cuidar animales: casa y comida gratis por 5 horas de trabajo

Una experiencia diferente para quienes sueñan con vivir en España rodeados de naturaleza y animales quedó abierta a través de la plataforma Workaway. Un santuario ubicado en en el pueblo Turís, provincia de Valencia, busca voluntarios para colaborar con el cuidado de unos 140 animales rescatados y distintas tareas de mantenimiento de la finca.
La convocatoria fue publicada por Amandine, fundadora del santuario, y está dirigida especialmente a personas que amen a los animales y tengan ganas de participar de la vida cotidiana de una granja. No se requiere experiencia previa: las tareas pueden aprenderse durante la estadía.
La propuesta estará disponible durante lo que resta de 2026 y establece una permanencia mínima de 14 días, aunque existe la posibilidad de prolongarla si ambas partes están de acuerdo.
Voluntariado en España: dónde queda el santuario y qué tareas hay en el pueblo
El refugio se encuentra en una zona de colinas cercana a Turís, a unos 30 minutos de Valencia. La propiedad está aproximadamente a siete kilómetros del pueblo más cercano, por lo que la organizadora recomienda disponer de vehículo. No hay comercios ni bares a los que se pueda llegar caminando.
Las actividades dependen de la época del año y de las necesidades del lugar. Entre ellas figuran alimentar a los animales, limpiar corrales y espacios comunes, reparar cercos y barreras, pintar y realizar pequeñas obras.
También hay trabajos en la huerta, tareas de desmalezado y colaboración durante la cosecha de algarrobas y aceitunas. Los participantes pueden, además, ayudar con la creación de contenido, la difusión del santuario y las campañas de recaudación de fondos.
Qué ofrece el voluntariado en el santuario de Valencia
A cambio de unas 25 horas semanales de trabajo, distribuidas en cinco horas diarias durante cinco días, el santuario proporciona alojamiento y alimentación.
Los voluntarios reciben hospedaje gratuito dentro de la finca, comida vegana y huevos frescos de las gallinas rescatadas. También tienen acceso a formación práctica relacionada con el cuidado de animales y la vida en una granja.
Entre los habitantes del santuario hay:
Cabras
- Cerdos
- Caballos
- Burros
- Ovejas
- Patos
- Gansos
- Gallinas
- Gatos
- Palomas rescatadas
El requisito principal de la convocatoria es sencillo: amar a los animales y tener ganas de colaborar con la comunidad que sostiene el santuario.
En pocas palabras
- Santuario en Valencia: buscan voluntarios para cuidar 140 animales rescatados con alojamiento y comida gratis.
- Tareas y Beneficios: colaboración en mantenimiento y cuidado animal a cambio de 25 horas semanales de trabajo.
- Convocatoria Abierta: se requiere amor por los animales y ganas de participar en la vida de la granja, sin experiencia previa.