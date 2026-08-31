El pueblo de 51 habitantes en el que descubrieron 544 kilos de bombas: "estaban en el jardín de una casa"

Con el correr de las horas, las cifras del descubrimiento escalaron rápidamente hasta sorprender a las propias autoridades. Según el medio Xataka, se lograron extraer 68 proyectiles de artillería, y el material acumulado alcanzó nada menos que 544 kilos de explosivos.

El descubrimiento sorprendió a propios y extraños.

En concreto, se trataba de obuses rompedores de 75 milímetros, calibre estándar utilizado durante algún conflicto de tipo bélico.

A pesar de que los proyectiles carecían de las espoletas para su activación inmediata, cada carcasa aún conservaba una potente carga de trilita enterrada a pocos centímetros, lo que mantenía latente su capacidad destructiva sin importar el paso del tiempo.

El origen de las bombas y el operativo final

Las investigaciones históricas indican que este peligroso arsenal fue enterrado a toda prisa por las tropas durante la primavera de 1938, en el marco de las batallas de la Guerra Civil española, con el objetivo de evitar que la munición fuera capturada por las fuerzas enemigas.

Para llevar tranquilidad a los residentes de este pequeño pueblo, los especialistas trasladaron la media tonelada de explosivos hacia una cantera alejada del casco urbano, donde procedieron a realizar una serie de detonaciones controladas para neutralizar el peligro de manera definitiva.

Desde los organismos de seguridad aprovecharon este insólito episodio para recordar a la población la importancia de no manipular ningún objeto metálico desconocido ante descubrimientos de estas características y llamar de inmediato a los números de emergencia.