Cuál es la historia del poste azul y rojo de barbero y qué significa

El nacimiento del poste de barbería se remonta a la Edad Media. En la época medieval, el barbero no era como lo conocemos hoy. Este personaje era un barbero cirujano y la única persona que contaba con instrumentos afilados para afeitar y cortar el pelo.

No era sencillo conseguir estas herramientas, por lo que los barberos, además de cortar cabello, debían realizar pequeñas cirugías, tratamientos dentales e incluso sangrías, un procedimiento médico de moda en ese momento.

Los pacientes sostenían un palo en sus manos durante los procedimientos para soportar el dolor.

Un símbolo de barbería antiguo y recuperado.

Cuando el barbero terminaba la intervención, la historia relata que colgaba las vendas ensangrentadas al aire libre, sobre el palo. Las vendas rojas se retorcían con el viento y formaban sobre el cilindro una espiral.

El color rojo simboliza la sangre de las sangrías; el blanco, las vendas limpias y el color azul se añadió mucho tiempo después en Estados Unidos, para representar las venas y la bandera nacional.

Actualmente, el poste de barbería solo simboliza cortes de pelos y afeitadas de barba, pero proviene de ese momento de la historia y remite a tratamientos que van mucho más allá de un corte de cabello.

Barbería: otras curiosidades del oficio

Un rubro con una historia muy antigua.