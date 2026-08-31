Inicio Sociedad historia
Curiosidades

Cuál es la historia del poste azul y rojo de barbero y qué significa

El clásico poste rojo y azul que tienen las barberías esconde una historia muy interesante y poco conocida

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
De dónde viene y cuál es su historia.

De dónde viene y cuál es su historia.

Detrás de muchos objetos de uso cotidiano o de cosas que decoran la calle, existe una historia de diseño, surgimiento, uso y necesidad de creación. Cuando vamos por el centro y pasamos por la zona de las peluquerías, casi seguro que en algunas de ellas vemos un poste de color rojo, azul y blanco con luces y giratorio. ¿Qué significa?

El clásico y antiguo poste de barbería es un invento bastante viejo y con una historia muy interesante. En la actualidad, se utiliza como símbolo de lo que fue la barbería en su momento, como homenaje a la historia y como detalle distintivo del rubro. Todos identificamos una barbería al ver este cilindro colgando en la puerta.

La historia detr&aacute;s del poste de barber&iacute;a.

La historia detrás del poste de barbería.

Cuál es la historia del poste rojo y azul de la barbería

Esta historia, si bien es propia de una época y región, ha traspasado mares y fronteras hasta instalarse en casi todo el mundo como identificación del rubro de las barberías.

El nacimiento del poste de barbería se remonta a la Edad Media. En la época medieval, el barbero no era como lo conocemos hoy. Este personaje era un barbero cirujano y la única persona que contaba con instrumentos afilados para afeitar y cortar el pelo.

No era sencillo conseguir estas herramientas, por lo que los barberos, además de cortar cabello, debían realizar pequeñas cirugías, tratamientos dentales e incluso sangrías, un procedimiento médico de moda en ese momento.

Los pacientes sostenían un palo en sus manos durante los procedimientos para soportar el dolor.

Un s&iacute;mbolo de barber&iacute;a antiguo y recuperado.

Un símbolo de barbería antiguo y recuperado.

Cuando el barbero terminaba la intervención, la historia relata que colgaba las vendas ensangrentadas al aire libre, sobre el palo. Las vendas rojas se retorcían con el viento y formaban sobre el cilindro una espiral.

El color rojo simboliza la sangre de las sangrías; el blanco, las vendas limpias y el color azul se añadió mucho tiempo después en Estados Unidos, para representar las venas y la bandera nacional.

Actualmente, el poste de barbería solo simboliza cortes de pelos y afeitadas de barba, pero proviene de ese momento de la historia y remite a tratamientos que van mucho más allá de un corte de cabello.

Barbería: otras curiosidades del oficio

Un rubro con una historia muy antigua.&nbsp;

Un rubro con una historia muy antigua.

  • El primer barbero de la historia fue un antiguo egipcio que vivió hace más de 3000 años y cortaba la barba de faraones y sacerdotes; se llamaba Meryma'at.
  • El rey Luis IX de Francia le dio a su peluquero personal el estatus social de médicos y jueces y lo declaró como hombre libre.
  • Durante muchos años, la barbería tradicional solo atendía a hombres y peinar a una mujer estaba castigado por la ley gremial.

En pocas palabras

  • Historia del poste: El icónico poste de barbería tiene un origen en la Edad Media como símbolo de los barberos cirujanos.
  • Significado de los colores: Rojo representa la sangre, blanco las vendas y azul las venas o la bandera.
  • Curiosidades del oficio: Incluye datos históricos como el primer barbero egipcio y el estatus de los barberos en la Francia del siglo XIII.
Resumen generado por Thinkindot AI

Temas relacionados:

Lo que se lee ahora

Te puede interesar