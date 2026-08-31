Cuál es la historia del poste azul y rojo de barbero y qué significa

Detrás de muchos objetos de uso cotidiano o de cosas que decoran la calle, existe una historia de diseño, surgimiento, uso y necesidad de creación. Cuando vamos por el centro y pasamos por la zona de las peluquerías, casi seguro que en algunas de ellas vemos un poste de color rojo, azul y blanco con luces y giratorio. ¿Qué significa?
El clásico y antiguo poste de barbería es un invento bastante viejo y con una historia muy interesante. En la actualidad, se utiliza como símbolo de lo que fue la barbería en su momento, como homenaje a la historia y como detalle distintivo del rubro. Todos identificamos una barbería al ver este cilindro colgando en la puerta.
Cuál es la historia del poste rojo y azul de la barbería
Esta historia, si bien es propia de una época y región, ha traspasado mares y fronteras hasta instalarse en casi todo el mundo como identificación del rubro de las barberías.
El nacimiento del poste de barbería se remonta a la Edad Media. En la época medieval, el barbero no era como lo conocemos hoy. Este personaje era un barbero cirujano y la única persona que contaba con instrumentos afilados para afeitar y cortar el pelo.
No era sencillo conseguir estas herramientas, por lo que los barberos, además de cortar cabello, debían realizar pequeñas cirugías, tratamientos dentales e incluso sangrías, un procedimiento médico de moda en ese momento.
Los pacientes sostenían un palo en sus manos durante los procedimientos para soportar el dolor.
Cuando el barbero terminaba la intervención, la historia relata que colgaba las vendas ensangrentadas al aire libre, sobre el palo. Las vendas rojas se retorcían con el viento y formaban sobre el cilindro una espiral.
El color rojo simboliza la sangre de las sangrías; el blanco, las vendas limpias y el color azul se añadió mucho tiempo después en Estados Unidos, para representar las venas y la bandera nacional.
Actualmente, el poste de barbería solo simboliza cortes de pelos y afeitadas de barba, pero proviene de ese momento de la historia y remite a tratamientos que van mucho más allá de un corte de cabello.
Barbería: otras curiosidades del oficio
- El primer barbero de la historia fue un antiguo egipcio que vivió hace más de 3000 años y cortaba la barba de faraones y sacerdotes; se llamaba Meryma'at.
- El rey Luis IX de Francia le dio a su peluquero personal el estatus social de médicos y jueces y lo declaró como hombre libre.
- Durante muchos años, la barbería tradicional solo atendía a hombres y peinar a una mujer estaba castigado por la ley gremial.
En pocas palabras
- Historia del poste: El icónico poste de barbería tiene un origen en la Edad Media como símbolo de los barberos cirujanos.
- Significado de los colores: Rojo representa la sangre, blanco las vendas y azul las venas o la bandera.
- Curiosidades del oficio: Incluye datos históricos como el primer barbero egipcio y el estatus de los barberos en la Francia del siglo XIII.