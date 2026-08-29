El día que vaciaron el lago del Parque General San Martín: barro, peces y viejos bancos de plazas

Historia: el día que desagotaron el lago del Parque General San Martín

En mayo del 2013 se abrió parcialmente la compuerta del embalse del Parque General San Martín. Previamente, habían dejado de abastecerlo para desagotarlo progresivamente y limpiarlo luego de 28 años. El agua fue liberada de forma lenta y controlada a través de la compuerta de desagote del embalse hacia un sistema de acequias y canales colectores preparados por la Ciudad.

El nivel del agua comenzó a bajar de a poco, con 10 centímetros menos en las primeras 24 horas y los días siguientes, hasta que se vació completamente, dejando al descubierto el fondo del lago y generando un espacio llano para caminatas y paseos.

Personas paseando por el lago del Parque General San Martín vacío, en 2013.

Durante el operativo de limpieza, se retiró el barro del fondo y Recursos Naturales se encargó de los peces que habitaban el lago. Se trasladaron las especies a piletas de Parques y Zoológicos.

Se realizaron trabajos en las veredas que rodean el largo y atraviesan el Parque General San Martín; se limpiaron las losas de los costados, se quitó el barro, se sellaron juntas y se arreglaron laterales.

Gran parte de los peces se reubicaron mientras se realizaba la limpieza del lago.

Al vaciar el embalse, se encontraron algunas cosas insólitas, como neumáticos viejos, carritos de bebé, botellas, farolas y viejos bancos, además de la basura acumulada.

Dentro del lago se encontraron restos de neumáticos, basura, farolas de plaza, bancos, barro y peces.

Las personas aprovecharon para pasear por el algo vacío, en las zonas permitidas y que no fueron cerradas durante los 4 meses de obras, registro que quedó guardado en el archivo fotográfico de Diario UNO.

Cómo nació el lago Regatas en el Parque General San Martín

El lago artificial del Parque General San Martín nació a principios del siglo XX, en 1906, como una solución funcional de ingeniería hídrica, como un pulmón ambiental y un espacio de contención de agua.

El lago del Parque General San Martín se construyó en 1906.

El pileton que luego sería el lago se construyó en 1906. La población comenzó a usar el lago como balneario y espacio recreativo, razón por la cual el gobernador Emilio Civit impulsó la fundación del Club Mendoza de Regatas en 1909, introduciendo la práctica de remo en el lago.