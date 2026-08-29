En el Parque General San Martín de Mendoza existen distintos puntos emblemáticos y espacios famosos como el lago de Regatas, el Rosedal y la Fuente de los Continentes.
El día que vaciaron el lago del Parque General San Martín: barro, peces y viejos bancos de plazas
En 2013, las compuertas del lago del Parque General San Martín se abrieron para comenzar un proceso lento de desagote
El lago del parque tiene una capacidad total aproximada de entre 150 y 300 mil litros de agua. Es un atractivo turístico y recreativo, para pasear, realizar deportes acuaticos, paseos en catamaran y caminatas por la orilla o paseos en bicicleta.
El lago del parque nació de una idea que se llevó a cabo en 1906. En el año 2013, luego de 28 años sin un desagote total, el lago se vació completamente, dejando al descubierto el fondo, algunos peces, barro y tierra.
Historia: el día que desagotaron el lago del Parque General San Martín
En mayo del 2013 se abrió parcialmente la compuerta del embalse del Parque General San Martín. Previamente, habían dejado de abastecerlo para desagotarlo progresivamente y limpiarlo luego de 28 años. El agua fue liberada de forma lenta y controlada a través de la compuerta de desagote del embalse hacia un sistema de acequias y canales colectores preparados por la Ciudad.
El nivel del agua comenzó a bajar de a poco, con 10 centímetros menos en las primeras 24 horas y los días siguientes, hasta que se vació completamente, dejando al descubierto el fondo del lago y generando un espacio llano para caminatas y paseos.
Durante el operativo de limpieza, se retiró el barro del fondo y Recursos Naturales se encargó de los peces que habitaban el lago. Se trasladaron las especies a piletas de Parques y Zoológicos.
Se realizaron trabajos en las veredas que rodean el largo y atraviesan el Parque General San Martín; se limpiaron las losas de los costados, se quitó el barro, se sellaron juntas y se arreglaron laterales.
Al vaciar el embalse, se encontraron algunas cosas insólitas, como neumáticos viejos, carritos de bebé, botellas, farolas y viejos bancos, además de la basura acumulada.
Las personas aprovecharon para pasear por el algo vacío, en las zonas permitidas y que no fueron cerradas durante los 4 meses de obras, registro que quedó guardado en el archivo fotográfico de Diario UNO.
Cómo nació el lago Regatas en el Parque General San Martín
El lago artificial del Parque General San Martín nació a principios del siglo XX, en 1906, como una solución funcional de ingeniería hídrica, como un pulmón ambiental y un espacio de contención de agua.
El pileton que luego sería el lago se construyó en 1906. La población comenzó a usar el lago como balneario y espacio recreativo, razón por la cual el gobernador Emilio Civit impulsó la fundación del Club Mendoza de Regatas en 1909, introduciendo la práctica de remo en el lago.
En pocas palabras
- Desagote Histórico: En 2013 se vació el lago del Parque General San Martín tras 28 años.
- Hallazgos Inesperados: Durante la limpieza aparecieron neumáticos, carritos de bebé y basura acumulada.
- Origen del Lago: El embalse artificial se construyó en 1906 con fines hídricos y recreativos.