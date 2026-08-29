Descubren una enorme reserva de agua dulce bajo una montaña de Estados Unidos

Uno de los geólogos que partició del descubrimiento.

Masa helada

A diferencia de los glaciares convencionales, las formaciones geológicas rocosas parecen enormes campos de piedras sueltas. "El glaciar rocoso Timpanogos es sorprendentemente rico en hielo, compuesto por un 83% de hielo junto a un 17% de roca suelta", detalló Bronson Cvijanovich, autor principal del estudio. Los derrumbes cubren la nieve persistente en las secciones superiores, agregando masa para preservar la capa inferior.

"En la cordillera Wasatch, las montañas mismas se están erosionando para enterrar la nieve, por eso existen los glaciares rocosos", afirmó el profesor de glaciología Leif Anderson. El experto señaló que las personas caminan sobre escombros sin saber que bajo sus pies hay 36 metros de hielo. Las reservas no son restos de la Edad de Hielo, sino depósitos desarrollados durante miles de años posteriores.

Existen 836 glaciares rocosos identificados mediante imágenes satelitales en Utah. Cálculos científicos estiman unos 50.000 alrededor del mundo, capaces de contener cerca de 48 gigatoneadas de agua. Solo a nivel local, los bloques ocultos en la montaña podrían representar un gigatón de líquido vital.