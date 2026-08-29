Geólogos de la Universidad de Utah realizaron un descubrimiento sorpresivo en el glaciar rocoso Timpanogos. La formación alberga aproximadamente 1.5 millones de metros cúbicos de hielo. Dicha cantidad de agua congelada equivale a 600 piscinas olímpicas o a la pirámide más grande de Guiza en Egipto.
Descubren una enorme reserva de agua dulce bajo una montaña de Estados Unidos
El reciente descubrimiento de un glaciar rocoso en Estados Unidos confirma que existe mucha agua oculta bajo la superficie de la montaña
Un descubrimiento invisible
Los investigadores emplearon un gravímetro para medir diferencias de densidad entre las rocas del terreno o el hielo subterráneo. Durante el otoño de 2024, recolectaron datos en 232 ubicaciones distintas para analizar la montaña en Estados Unidos.
"Existe un gran contraste en la densidad de masa entre la roca que conforma el monte Timpanogos frente al hielo de densidad mucho menor", explicó el profesor de geofísica Michael Thorne. El equipo desarrolló un método nuevo basado en estadística bayesiana para reconstruir el interior del glaciar en tres dimensiones. "Pasamos meses de tiempo de cálculo haciendo las imágenes con nuestras nuevas técnicas", agregó Thorne.
Masa helada
A diferencia de los glaciares convencionales, las formaciones geológicas rocosas parecen enormes campos de piedras sueltas. "El glaciar rocoso Timpanogos es sorprendentemente rico en hielo, compuesto por un 83% de hielo junto a un 17% de roca suelta", detalló Bronson Cvijanovich, autor principal del estudio. Los derrumbes cubren la nieve persistente en las secciones superiores, agregando masa para preservar la capa inferior.
"En la cordillera Wasatch, las montañas mismas se están erosionando para enterrar la nieve, por eso existen los glaciares rocosos", afirmó el profesor de glaciología Leif Anderson. El experto señaló que las personas caminan sobre escombros sin saber que bajo sus pies hay 36 metros de hielo. Las reservas no son restos de la Edad de Hielo, sino depósitos desarrollados durante miles de años posteriores.
Existen 836 glaciares rocosos identificados mediante imágenes satelitales en Utah. Cálculos científicos estiman unos 50.000 alrededor del mundo, capaces de contener cerca de 48 gigatoneadas de agua. Solo a nivel local, los bloques ocultos en la montaña podrían representar un gigatón de líquido vital.
En pocas palabras
- Descubrimiento: Hallan 1.5 millones de metros cúbicos de hielo bajo una montaña de EE.UU.
- Técnica: Geólogos usaron gravímetro para detectar agua oculta en el glaciar rocoso Timpanogos.
- Implicancia: Existen miles de glaciares rocosos en el mundo con grandes reservas de agua dulce.