Investigadores de la empresa Highland Archaeology Services encontraron restos humanos dentro de una misteriosa estructura de piedra en el norte de Escocia. El descubrimiento ocurrió cerca de la ciudad de Dornoch, a unos 320 kilómetros al norte de Edimburgo, durante los trabajos previos a la ampliación de una cantera local.
Arqueólogos hacen el descubrimiento de un esqueleto en un lugar insólito y no saben por qué lo pusieron ahí
El reciente descubrimiento de restos humanos dentro de una antigua fosa de piedra en Escocia desconcierta a los expertos en arqueología
Un descubrimiento inusual
Los trabajadores retiraron la capa superior del suelo. Una serie de piedras comenzó a aparecer en la superficie. Las excavaciones dejaron al descubierto una fosa ovalada de unos tres metros de largo con dos metros de ancho. El espacio subterráneo cuenta con paredes de piedra, un suelo enlosado junto con escalones empinados.
El interior del foso albergaba un esqueleto humano junto a huesos de animales, carbón vegetal o trozos de madera quemada. Los profesionales en arqueología recuperaron también un fragmento de un cuenco de esteatita junto con un trozo de brazalete de esquisto, que permiten datar el sitio de forma provisional en la Edad del Hierro. Las fosas cercanas podrían representar los restos de casas circulares típicas de la antigua Escocia.
"Consultamos a varios expertos para pedirles su opinión sobre lo que podría ser, pero es un poco un misterio", señala Lachlan McKeggie, codirector de Highland Archaeology Services. El especialista afirma que nadie ha visto nada parecido antes, y sugiere que la estructura hundida podría ser un refugio subterráneo para almacenar comida o esconderse de los enemigos.
Teorías sobre la misteriosa tumba
El lugar inusual también pudo funcionar como un pozo ritual. "Me gusta imaginar que es un jacuzzi de la Edad del Hierro, pero eso es especulativo", añade McKeggie. "Habrá sido construido con un propósito, pero aún no sabemos cuál era". Las piedras de la estructura carecen de mortero convencional, aunque los niveles inferiores estaban unidos con un material viscoso similar a la arcilla.
La arcilla tal vez ayudó a retener líquidos en la construcción, aunque el tamaño reducido limitaría su capacidad, y la entrada estrecha dificulta la teoría del almacenamiento de agua. Una piedra del muro sur parece haber servido previamente para moler grano antes de terminar incorporada al muro.
Los investigadores saben poco sobre la persona enterrada en el lugar. Los análisis futuros del esqueleto podrían determinar la edad o las condiciones de salud del individuo. Los expertos describen por ahora a la persona como una probable mujer adulta. Los restos humanos yacían parcialmente sobre depósitos de relleno.
La empresa de arqueología sugiere que colocaron el cuerpo durante el proceso de rellenado del foso. El entierro pudo formar parte de un evento ritual de clausura para desmantelar la estructura de manera deliberada. Otra posibilidad plantea que el foso abandonado simplemente ofreció un lugar conveniente para colocar el cadáver a modo de tumba.
En pocas palabras
- Descubrimiento arqueológico: hallaron un esqueleto en una fosa de piedra sin mortero en Escocia.
- Datación provisional: los objetos encontrados sugieren que el sitio data de la Edad del Hierro.
- Teorías: se especula si fue un refugio, pozo ritual o simplemente una tumba improvisada.