Rompieron una cancha de fútbol y descubrieron cientos de cuerpos: el hallazgo que sacudió a Europa

Los análisis antropológicos, tal y como lo esclareció en su momento un comunicado del Museo de Viena revelaron un patrón inquietante: todos los individuos eran hombres jóvenes de entre 20 y 30 años en óptimo estado de salud general, pero que sufrieron heridas letales devastadoras.

La teoría está relacionada con un enfrentamiento bélico.

Hasta el momento, los investigadores sólo han podido identificar formalmente a uno de los hombres como un guerrero romano, lo que refuerza la teoría de que la fosa común está directamente emparentada con un enfrentamiento bélico histórico entre las legiones de Roma y las tribus germánicas.

Una gran oportunidad de investigación

Más allá de la crudeza del escenario, este descubrimiento representa un hito sin precedentes para la comunidad científica de Europa y del mundo.

Los historiadores recuerdan que los romanos solían incinerar a sus caídos hasta avanzado el siglo III, por lo que encontrar restos de esta magnitud y con este nivel de conservación abre una ventana invaluable para estudiar las biografías, la salud y los movimientos de quienes vivieron durante el siglo I.