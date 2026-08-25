En el barrio de Simmering, en Viena, Austria, un equipo de construcción que realizaba tareas de renovación en un campo de fútbol se topó con un secreto macabro enterrado bajo el césped: cientos de cuerpos humanos enterrados en una gigantesca fosa común.
Rompieron una cancha de fútbol y descubrieron cientos de cuerpos: el hallazgo que sacudió a Europa
Durante unas obras de renovación en un campo deportivo, los obreros desenterraron una masacre oculta
El inusual descubrimiento sacudió inmediatamente a la comunidad científica internacional. Tras las primeras alertas a las autoridades locales, un equipo de especialistas asumió la compleja tarea de estudiar los restos óseos, confirmando con el correr de los meses que al menos 129 personas yacían en el sitio, una cifra que podría trepar hasta los 150 debido a la gran cantidad de huesos dislocados.
Un cementerio clandestino que sorprendió a Europa
Las características del enterramiento llamaron poderosamente la atención de los expertos en arqueología. Lejos de tratarse de un cementerio convencional, las posiciones de los cuerpos evidencian que se trató de un entierro rápido y masivo, producto de un episodio de extrema violencia.
Los análisis antropológicos, tal y como lo esclareció en su momento un comunicado del Museo de Viena revelaron un patrón inquietante: todos los individuos eran hombres jóvenes de entre 20 y 30 años en óptimo estado de salud general, pero que sufrieron heridas letales devastadoras.
Hasta el momento, los investigadores sólo han podido identificar formalmente a uno de los hombres como un guerrero romano, lo que refuerza la teoría de que la fosa común está directamente emparentada con un enfrentamiento bélico histórico entre las legiones de Roma y las tribus germánicas.
Una gran oportunidad de investigación
Más allá de la crudeza del escenario, este descubrimiento representa un hito sin precedentes para la comunidad científica de Europa y del mundo.
Los historiadores recuerdan que los romanos solían incinerar a sus caídos hasta avanzado el siglo III, por lo que encontrar restos de esta magnitud y con este nivel de conservación abre una ventana invaluable para estudiar las biografías, la salud y los movimientos de quienes vivieron durante el siglo I.
En pocas palabras
- Hallazgo Macabro: se descubrieron cientos de cuerpos humanos en una fosa común durante obras en Viena.
- Investigación Arqueológica: los restos, de hombres jóvenes con heridas letales, podrían pertenecer a la época romana.
- Significado Histórico: el descubrimiento ofrece una ventana invaluable para estudiar la vida en el siglo I en Europa.