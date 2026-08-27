Las grietas y goteras en el techo pueden convertirse en un problema importante cuando llegan las lluvias. Una pequeña abertura permite el ingreso de agua y, con el tiempo, puede provocar manchas de humedad, deterioro en paredes y daños en distintas zonas de la vivienda. Por eso, detectar las filtraciones y actuar cuanto antes con un impermeabilizante casero es vital.
Cómo hacer un impermeabilizante casero para proteger el techo de lluvias y humedad
Si por tu techo filtra agua de lluvia, tendrás que aplicar este impermeabilizante casero para sellar las goteras
Cómo sellar las goteras del techo y evitar humedad con un impermeabilizante casero
Los cambios bruscos de temperatura, la exposición constante a la humedad y el desgaste de los materiales pueden favorecer la aparición o el crecimiento de grietas. Además, una impermeabilización deteriorada o mal aplicada puede perder efectividad y permitir el paso del agua hacia el interior.
Cuando las filtraciones son pequeñas, existe una alternativa económica que suele utilizarse como reparación temporal: el uso de emulsión asfáltica, también conocida popularmente como alquitrán líquido o brea líquida. Este producto crea una capa protectora sobre la superficie y ayuda a sellar zonas dañadas.
Procedimiento
- El primer paso consiste en revisar cuidadosamente el techo para localizar las grietas o sectores por donde podría estar ingresando el agua.
- Antes de aplicar cualquier producto, la superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, tierra, hojas o restos que puedan impedir una correcta adherencia.
- Una vez preparado el techo, hay que revolver bien la pintura asfáltica siguiendo las indicaciones del fabricante.
- Luego, aplicar una capa uniforme sobre las grietas y las zonas afectadas utilizando una brocha o un rodillo, según el tamaño de la superficie.
- Si la abertura es más grande, una opción es colocar previamente una tela de refuerzo o una malla de fibra de vidrio diseñada para impermeabilización.
- Después, se aplica el impermeabilizante casero sobre el material para reforzar el sellado y cubrir mejor la zona dañada.
- Cuando la primera mano se haya secado de acuerdo con los tiempos indicados por el fabricante, puede aplicarse una segunda capa.
- Este paso ayudará a reforzar la protección y a crear una cobertura más uniforme frente a la humedad y la lluvia.
Es importante recordar que esta solución puede resultar útil para goteras y filtraciones menores, pero no siempre reemplaza un trabajo profesional. Si existen grietas profundas, filtraciones persistentes o daños estructurales, lo más recomendable es consultar a un especialista para identificar el origen del problema.
En pocas palabras
- Impermeabilizante casero: Solución económica para sellar goteras y filtraciones en el techo.
- Prevención de daños: Actuar a tiempo evita manchas de humedad y deterioro de paredes por ingreso de agua de lluvia.
- Aplicación y limitaciones: Se recomienda seguir el procedimiento y consultar a un especialista ante grietas profundas o daños estructurales.