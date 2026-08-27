Cómo hacer un impermeabilizante casero para proteger el techo de lluvias y humedad

Cómo sellar las goteras del techo y evitar humedad con un impermeabilizante casero

Los cambios bruscos de temperatura, la exposición constante a la humedad y el desgaste de los materiales pueden favorecer la aparición o el crecimiento de grietas. Además, una impermeabilización deteriorada o mal aplicada puede perder efectividad y permitir el paso del agua hacia el interior.

Ponele fin a las goteras con este impermeabilizante casero.

Cuando las filtraciones son pequeñas, existe una alternativa económica que suele utilizarse como reparación temporal: el uso de emulsión asfáltica, también conocida popularmente como alquitrán líquido o brea líquida. Este producto crea una capa protectora sobre la superficie y ayuda a sellar zonas dañadas.