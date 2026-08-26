Tenía 7 años, pesaba 116 kilos y murió: detuvieron a los padres por lo que se supo de la vida del niño

La policía de Estados Unidos intervino en el hecho y detuvo a los padres del niño. Imagen ilustrativa.

El niño habría aumentado casi 70 kilos en menos de dos años, hasta superar los 100 kilos antes de su muerte.

Las autoridades también pusieron bajo la lupa el seguimiento médico que recibió. Casper contaba con cobertura de salud, pero sus padres no lo habrían llevado a un endocrinólogo después de que inicialmente fueran detectados sus problemas relacionados con el peso.

Investigan las condiciones en las que vivía el niño

La Justicia busca determinar ahora si la falta de atención y de cuidados adecuados tuvo relación con el deterioro de la salud del niño y, eventualmente, con su muerte.

Durante las actuaciones posteriores al fallecimiento, los investigadores también encontraron graves condiciones de higiene en la casa familiar. Estos elementos fueron incorporados a la pesquisa para establecer si existió una situación de negligencia extrema por parte de los adultos responsables del menor.

El caso derivó además en una medida de protección para la hermana menor de Casper, quien también presenta problemas de obesidad severa.

La niña fue retirada del hogar y trasladada a una familia de acogida, mientras los organismos correspondientes evalúan su situación y las condiciones en las que vivía.

Los padres de Casper quedaron a disposición de la Justicia y deberán responder por todas las acusaciones formuladas en su contra.