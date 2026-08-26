Tenía 7 años, pesaba 116 kilos y murió: detuvieron a los padres por lo que se supo de la vida del niño

Un niño de 7 años murió en Michigan, Estados Unidos, y sus padres fueron detenidos y acusados de homicidio en segundo grado. El menor fue identificado como Casper O'Brien y pesaba alrededor de 116 kilos al momento de su fallecimiento. Además, tenía diagnóstico de autismo.
La investigación apunta a una posible situación de negligencia extrema y analiza si el menor recibió los cuidados médicos y la atención necesarios durante los últimos años de su vida.
Según los datos incorporados a la causa, Casper llevaba una vida mayormente sedentaria y pasaba gran parte del tiempo en cama. Su alimentación, de acuerdo con los investigadores, estaba basada principalmente en productos ultraprocesados.
El niño habría aumentado casi 70 kilos en menos de dos años, hasta superar los 100 kilos antes de su muerte.
Las autoridades también pusieron bajo la lupa el seguimiento médico que recibió. Casper contaba con cobertura de salud, pero sus padres no lo habrían llevado a un endocrinólogo después de que inicialmente fueran detectados sus problemas relacionados con el peso.
Investigan las condiciones en las que vivía el niño
La Justicia busca determinar ahora si la falta de atención y de cuidados adecuados tuvo relación con el deterioro de la salud del niño y, eventualmente, con su muerte.
Durante las actuaciones posteriores al fallecimiento, los investigadores también encontraron graves condiciones de higiene en la casa familiar. Estos elementos fueron incorporados a la pesquisa para establecer si existió una situación de negligencia extrema por parte de los adultos responsables del menor.
El caso derivó además en una medida de protección para la hermana menor de Casper, quien también presenta problemas de obesidad severa.
La niña fue retirada del hogar y trasladada a una familia de acogida, mientras los organismos correspondientes evalúan su situación y las condiciones en las que vivía.
Los padres de Casper quedaron a disposición de la Justicia y deberán responder por todas las acusaciones formuladas en su contra.
En pocas palabras
- Niño de 7 años murió: sus padres fueron detenidos y acusados de homicidio en segundo grado.
- Condiciones de vida: el menor padecía autismo, obesidad severa y vivía en condiciones de extrema negligencia e higiene.
- Medida de protección: su hermana menor, también con obesidad, fue retirada del hogar y puesta en familia de acogida.