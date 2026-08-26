Un colegio deberá pagar $76 millones a la familia de un niño que se cayó de un pelotero inflable

En un momento, cayó desde una altura aproximada de tres metros y sufrió una fractura en el codo izquierdo. Debido a la gravedad de la lesión, tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica de urgencia para colocarle clavijas percutáneas y un yeso durante 45 días.

Más adelante debió atravesar una nueva cirugía para retirar las clavijas.

La institución educativa intentó desligarse de responsabilidad al sostener que el hecho había ocurrido un sábado, durante una actividad recreativa y familiar, y que los padres del niño estaban presentes en el lugar.

También argumentó que el menor no se encontraba bajo el "control de la autoridad escolar", una de las condiciones contempladas por el artículo 1767 del Código Civil y Comercial.

La aseguradora del colegio, Berkley International Seguros S.A., también cuestionó la responsabilidad y sostuvo que una caída de un inflable constituía un riesgo propio y esperado de ese tipo de actividad.

Sin embargo, la Sala H de la Cámara Civil rechazó esos argumentos y confirmó que el establecimiento tenía el deber de garantizar la seguridad de los menores.

Los jueces José Benito Fajre, Claudio Kiper y Liliana Abreut de Begher consideraron que el hecho de que fuera sábado no resultaba determinante, debido a que la peña había sido organizada por el propio colegio y el inflable había sido contratado o permitido por la institución.

"La responsabilidad es objetiva y se exime sólo con la prueba del caso fortuito", sostuvo el camarista Fajre en el fallo.

La causa también tuvo en cuenta las consecuencias que el accidente provocó en el menor. Una perito determinó que presentaba estrés postraumático, además de un cuadro de angustia importante y dificultades para elaborar la situación traumática.

El fallo de la indemnización de $76 millones

La Cámara fijó una indemnización de $17,5 millones por incapacidad sobreviniente, monto que contempla un 12% de incapacidad física permanente, un 20% de incapacidad psicológica y el costo del tratamiento terapéutico.

A eso se sumaron $10 millones por daño moral y $120.000 por gastos de farmacia y traslados.

En total, la indemnización establecida ascendió a $27.620.000.

Sin embargo, al aplicarse los intereses correspondientes desde el momento del accidente y hasta el efectivo pago, el monto de la condena llegó a $76.506.274.

Fuente: iprofesional.com