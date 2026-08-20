Alerta en una escuela: un alumno de 14 años llevó un rifle y se lo enseñó a niños de primaria

El hecho sucedió en el nivel primario del Centro Educativo N°8130 “La Huerta”, en la localidad de Salvador Mazza.

Según informó el medio local El Tribuno, el adolescente ingresó al edificio, se dirigió hasta un aula de segundo grado, abrió la puerta y exhibió un arma de fuego antes de retirarse.

El momento en que llegó con el arma en la mano y entró al aula quedó registrado por las cámaras de seguridad de la institución, lo que permitió actuar de forma inmediata.

La Policía tomó conocimiento del caso a través de un llamado al sistema de emergencias y desplegó un amplio operativo. A partir del relevamiento de las cámaras, los efectivos lograron identificar al adolescente y luego lo detuvieron por disposición de la Fiscalía interviniente.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron un rifle calibre .22. Ahora buscan determinar si el arma estaba cargada, a quién pertenece y cómo llegó a manos del adolescente.

También trascendió que el adolescente ya no concurría a la institución debido a inconvenientes de conducta registrados previamente.

Las actuaciones fueron giradas al juzgado de menores, que dispuso que el adolescente permanezca bajo custodia mientras continúa la investigación judicial. Según trascendió, el resguardo se realizará tanto en el Centro Educativo La Huerta como en otro colegio de nivel medio ubicado a menos de una cuadra.

El episodio generó preocupación entre las familias y la comunidad educativa de Salvador Mazza. Padres de alumnos reclamaron explicaciones y mayores medidas de seguridad para controlar el ingreso y egreso de personas del establecimiento.

En paralelo, se planteó la necesidad de brindar acompañamiento interdisciplinario al adolescente y su familia, así como también a los alumnos, docentes y demás integrantes de la comunidad escolar afectados por lo ocurrido.

Fuente: tn.com.ar