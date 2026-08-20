Cuál es la probabilidad real de un terremoto destructivo en Mendoza y de cuántos grados podría ser

Esta categoría no debe leerse como una predicción de una fecha próxima, sino como una medida técnica: indica que, por la naturaleza de las fallas geológicas activas que atraviesan nuestro suelo, la probabilidad de movimientos de gran intensidad es estadísticamente elevada.

Dos antecedentes puntuales están latentes en la memoria de los mendocinos.

En este escenario, el peligro no es una especulación, sino una condición latente y permanente. Hablando de datos, los geólogos especialistas advierten que las fallas activas locales podrían derivar en sismos de entre 7 y 7,5 grados de magnitud.

Antecedentes latentes en la memoria

Justamente este es el número en el que se basa el más grave historial sísmico de la región, marcado por tragedias como el terremoto de 1861, que destruyó la antigua ciudad de Mendoza, y el sismo de 1985, aún presente en la memoria colectiva de los mendocinos.

Expertos como el geólogo Javier García subrayan que, aunque estos eventos son posibles en el corto plazo geológico, la ciencia actual carece de herramientas para determinar con exactitud cuándo ocurrirán. La premisa es clara: el sismo no se puede predecir, pero sí se puede, y se debe, mitigar su impacto.

Dicho esto, y en otras palabras, la alerta permanente debe traducirse en acciones preventivas, sin generar ningún tipo de pánico y con la responsabilidad de cada uno de los habitantes de Mendoza.