Entre Mendoza, San Juan, Jujuy y Salta hubo 18 temblores en tan solo dos días

San Juan (8 temblores):

17/08 - 23:19 | Magnitud: 2.5

17/08 - 11:11 | Magnitud: 3.1

16/08 - 23:21 | Magnitud: 4.0

16/08 - 16:18 | Magnitud: 2.6

16/08 - 15:37 | Magnitud: 2.8

16/08 - 11:41 | Magnitud: 3.0

16/08 - 07:12 | Magnitud: 2.7

16/08 - 00:52 | Magnitud: 2.8

Salta (4 temblores):

17/08 - 14:50 | Magnitud: 3.2

17/08 - 09:04 | Magnitud: 3.4

17/08 - 04:45 | Magnitud: 2.5

16/08 - 18:06 | Magnitud: 4.5

Jujuy (3 temblores):

17/08 - 11:23 | Magnitud: 3.2

16/08 - 16:08 | Magnitud: 3.3

16/08 - 01:21 | Magnitud: 3.0

Mendoza (3 temblores):

17/08 - 05:33 | Magnitud: 2.7

17/08 - 00:41 | Magnitud: 2.9

16/08 - 06:45 | Magnitud: 3.0

De todos ellos, los temblores de mayor magnitud tuvieron epicentro en Salta y San Juan, en tanto también se registró otro sismo en el Oceáno Pacífico que fue de 4,5 grados en la escala de Richter.

Los últimos temblores fuertes en Mendoza

Los últimos temblores en Mendoza fueron en la noche del 6 de agosto.

Dos temblores sacudieron el suelo de Mendoza durante la noche del jueves 6 de agosto. El primero de ellos no fue percibido por muchas personas. El segundo no solo que se sintió muy fuerte, también provocó temor y hasta una versión de una posible explosión en las redes sociales.

Según el Inpres, el primero de estos temblores fue de tres grados, mientras que el segundo fue de 4,5 en la escala de Richter y se sintió en varios lugares de la provincia, según la escala de Mercalli.

Cómo prepararse para un temblor o terremoto

Para casos de sismos o terremotos, los expertos recomiendan tener siempre una mochila preparada que debe tener estos elementos:

Chocolates y barras de cereales

Botella de agua

Ropa de abrigo

Manta liviana

Linterna a pilas

Radio a pilas

Velas

Fósforos

Copia de llaves de casa y auto

Documentos

Lista de teléfonos y datos familiares

Alcohol en gel

Algodón

Cinta adhesiva

Tijera

Curitas

Termómetro

Yodo

Gasas

Vendas elásticas

Además, se aconseja llevar bolsas plásticas tipo residuos para llevar bien completa la mochila y tener todas las herramientas para hacerle frente a una catástrofe natural.