Entre Mendoza, San Juan, Jujuy y Salta hubo 18 temblores en tan solo dos días

Los recientes terremotos en Colombia y Venezuela, sumados a los que se sintieron muy recientemente en otras partes del mundo, han hecho que las consultas sobre sismos hayan crecido. De hecho, el Inpres (Instituto Nacional de Prevención Sísmica) muestra que tan solo entre San Juan, Mendoza, Jujuy y Salta hubo 18 temblores entre el 16 y el 17 de agosto.
Si bien, es normal que haya temblores menores, de hecho muchos no son percibidos por las personas, no deja de ser un dato curioso y que llame la atención.
Dónde y cómo fueron los temblores entre el 16 y 17 de agosto
Según el Inpres entre tan solo cuatro provincias, los sismógrafos llegaron a registrar datos de 18 temblores, de los cuales la mayoría se registraron en San Juan. Estos fueron:
San Juan (8 temblores):
- 17/08 - 23:19 | Magnitud: 2.5
- 17/08 - 11:11 | Magnitud: 3.1
- 16/08 - 23:21 | Magnitud: 4.0
- 16/08 - 16:18 | Magnitud: 2.6
- 16/08 - 15:37 | Magnitud: 2.8
- 16/08 - 11:41 | Magnitud: 3.0
- 16/08 - 07:12 | Magnitud: 2.7
- 16/08 - 00:52 | Magnitud: 2.8
Salta (4 temblores):
- 17/08 - 14:50 | Magnitud: 3.2
- 17/08 - 09:04 | Magnitud: 3.4
- 17/08 - 04:45 | Magnitud: 2.5
- 16/08 - 18:06 | Magnitud: 4.5
Jujuy (3 temblores):
- 17/08 - 11:23 | Magnitud: 3.2
- 16/08 - 16:08 | Magnitud: 3.3
- 16/08 - 01:21 | Magnitud: 3.0
Mendoza (3 temblores):
- 17/08 - 05:33 | Magnitud: 2.7
- 17/08 - 00:41 | Magnitud: 2.9
- 16/08 - 06:45 | Magnitud: 3.0
De todos ellos, los temblores de mayor magnitud tuvieron epicentro en Salta y San Juan, en tanto también se registró otro sismo en el Oceáno Pacífico que fue de 4,5 grados en la escala de Richter.
Los últimos temblores fuertes en Mendoza
Los últimos temblores en Mendoza fueron en la noche del 6 de agosto.
Dos temblores sacudieron el suelo de Mendoza durante la noche del jueves 6 de agosto. El primero de ellos no fue percibido por muchas personas. El segundo no solo que se sintió muy fuerte, también provocó temor y hasta una versión de una posible explosión en las redes sociales.
Según el Inpres, el primero de estos temblores fue de tres grados, mientras que el segundo fue de 4,5 en la escala de Richter y se sintió en varios lugares de la provincia, según la escala de Mercalli.
Cómo prepararse para un temblor o terremoto
Para casos de sismos o terremotos, los expertos recomiendan tener siempre una mochila preparada que debe tener estos elementos:
- Chocolates y barras de cereales
- Botella de agua
- Ropa de abrigo
- Manta liviana
- Linterna a pilas
- Radio a pilas
- Velas
- Fósforos
- Copia de llaves de casa y auto
- Documentos
- Lista de teléfonos y datos familiares
- Alcohol en gel
- Algodón
- Cinta adhesiva
- Tijera
- Curitas
- Termómetro
- Yodo
- Gasas
- Vendas elásticas
Además, se aconseja llevar bolsas plásticas tipo residuos para llevar bien completa la mochila y tener todas las herramientas para hacerle frente a una catástrofe natural.
En pocas palabras
- 18 temblores: Se registraron 18 sismos entre Mendoza, San Juan, Jujuy y Salta entre el 16 y 17 de agosto.
- Epicentro: La mayoría de los temblores tuvieron su epicentro en San Juan y Salta, con magnitudes de hasta 4.5.
- Preparación: Expertos recomiendan tener una mochila de emergencia con elementos esenciales ante sismos.