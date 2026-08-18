Un terremoto de magnitud 4,8 en Granada provocó heridos y la evacuación de la Alhambra

Las autoridades del servicio de emergencias confirmaron que se atendieron múltiples llamadas por crisis de ansiedad y desprendimientos de mampostería. Las fuerzas de seguridad desplegaron patrullajes preventivos en las calles para evaluar daños materiales inmediatos y garantizar la tranquilidad de los vecinos en las zonas más vulnerables.

La actividad sísmica se está haciendo sentir en el sur de España. Daños materiales y heridos en Granada, tras un nuevo terremoto.

Evaluación de daños y asistencia tras el terremoto

Según precisó el vicepresidente primero de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, al menos tres personas sufrieron heridas de carácter leve a causa de caídas e impactos de objetos desprendidos. Entre las víctimas del terremoto se encuentra una menor de edad que debió ser derivada a un centro médico asistencial para su atención.

El gobierno autonómico mantiene activada la fase de emergencia dentro del Plan ante el Riesgo Sísmico en la provincia. Ante la persistencia de las réplicas, las autoridades resolvieron convocar de urgencia al comité asesor para coordinar las acciones de asistencia y supervisión técnica en la infraestructura pública de la zona.

Como medida de seguridad, el Patronato de la Alhambra dispuso el desalojo de los visitantes en la Alcazaba y la suspensión temporal de los recorridos en los Palacios Nazaríes. Los equipos técnicos iniciaron inspecciones detalladas en las estructuras centenarias para verificar que no existan riesgos de derrumbe o deterioros patrimoniales.

Simultáneamente, la Diputación provincial ordenó el cierre preventivo de sus dependencias administrativas, recintos museísticos y centros deportivos.Geólogos e ingenieros completan las evaluaciones correspondientes sobre la estabilidad de los inmuebles afectados por el evento telúrico.

Fuentes: 20minutos, El Mundo e Instituto Geográfico Nacional.