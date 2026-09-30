Hunden un barco de Estados Unidos en la costa de Escocia: el video de los ejercicios

"Las amplias preparaciones para el ejercicio incluyen someter el casco a un riguroso proceso de limpieza para eliminar contaminantes y equipos viejos, asegurando así que las consecuencias ambientales del ejercicio sean mínimas", señaló un vocero de las fuerzas.

Un fin honorable para el barco

Además, la fuente naval añadió: "Hundir antiguos navíos de la marina, preparados especialmente como blancos, proporciona un método práctico para realizar ejercicios a gran escala de este tipo, para entrenar al alto nivel que requieren las fuerzas armadas".

El USS Klakring entró en servicio en 1983 para ser retirado tres décadas más tarde, en 2013. Su nombre rinde homenaje al contralmirante Thomas B. Klakring, condecorado por su labor como comandante de submarinos durante la Segunda Guerra Mundial. Otras embarcaciones similares suelen ser hundidas para crear arrecifes artificiales.

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