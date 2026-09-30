Hunden un barco de Estados Unidos en la costa de Escocia: el video de los ejercicios

Las fuerzas navales hundieron el USS Klakring, un barco de guerra estadounidense retirado del servicio. La maniobra formó parte del Ejercicio Atlantic Thunder 2026, realizado en el Océano Atlántico a 274 kilómetros de las Hébridas Exteriores. Durante el entrenamiento participaron tropas de Estados Unidos junto con la Marina Real británica.
¡Hundido!
El navío fue blanco de misiles lanzados desde el USS Paul Ignatius, seguidos por un torpedo del USS Massachusetts. La fragata HMS Portland de la Marina Real también disparó un arma naval avanzada de alcance supersónico. Por primera vez, un helicóptero Wildcat logró lanzar proyectiles contra un objetivo realista en el mar abierto.
Antes del entrenamiento militar, las autoridades verificaron la ausencia de ballenas o delfines en la zona de operaciones marítimas de Escocia. Representantes oficiales explicaron los detalles del procedimiento.
"Las amplias preparaciones para el ejercicio incluyen someter el casco a un riguroso proceso de limpieza para eliminar contaminantes y equipos viejos, asegurando así que las consecuencias ambientales del ejercicio sean mínimas", señaló un vocero de las fuerzas.
Un fin honorable para el barco
Además, la fuente naval añadió: "Hundir antiguos navíos de la marina, preparados especialmente como blancos, proporciona un método práctico para realizar ejercicios a gran escala de este tipo, para entrenar al alto nivel que requieren las fuerzas armadas".
El USS Klakring entró en servicio en 1983 para ser retirado tres décadas más tarde, en 2013. Su nombre rinde homenaje al contralmirante Thomas B. Klakring, condecorado por su labor como comandante de submarinos durante la Segunda Guerra Mundial. Otras embarcaciones similares suelen ser hundidas para crear arrecifes artificiales.