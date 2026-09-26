Maestro desalmado organizó un "Club de la pelea" entre alumnos de 7 años: fue condenado

El profesional continuó justificando la violencia al agregar: "Sé que quieres atraparlo cuando hace cosas". La madre de la víctima denunció un reprochable tipo de disciplina de club de la pelea dentro del aula.

Johnican renunció a su cargo antes de ser despedido. Posteriormente, la familia del menor afectado ganó una demanda civil que resultó en un pago compensatorio de 1,2 millones de dólares. En agosto, el acusado se declaró culpable de negligencia. El tribunal dictó una sentencia de dos años de cárcel, rozando la pena máxima permitida por la ley local.

El fiscal Ryan Mears aseguró que la decisión responsabiliza a Johnican. "Las escuelas deben ser espacios seguros donde los niños puedan aprender, crecer, sentirse protegidos", señaló el funcionario. Además, afirmó que el acusado abusó de la confianza depositada en él como educador, sometiendo a niños vulnerables a lo impensable.

Por su parte, la abogada de la familia cuestionó la actitud del ex docente. "No creo, por la impresión que tuve hoy, que entienda la gravedad", declaró la letrada respecto a los actos cometidos. "Debería hacerlo a estas alturas, pero no creo que lo haga", concluyó de manera contundente tras la audiencia.