Ataque de terror: una mujer le mordió la frente a otra como un zombie

Diana Gonzalez caminaba hacia una tienda en el centro de Seattle, Estados Unidos, cuando sufrió una agresión inesperada. Una mujer en situación de calle le arrojó el envoltorio de su comida. Cuando la víctima le reclamó por su actitud, la agresora la escupió para luego gritarle insultos homofóbicos racistas.
Heridas permanentes
Kamilia Chadli empujó a Gonzalez al suelo para continuar el ataque. En medio del forcejeo, la agresora le mordió la frente con tanta fuerza que le arrancó un pedazo de carne. Un testigo logró separarlas para luego perseguir a la atacante. La policía la detuvo minutos después.
"Fue una agresión totalmente al azar", relató Gonzalez a la cadena NBC 16 con un gran vendaje en la cabeza. "Empezó a gritar cosas racistas después de tirarme basura. Luego me mordió la cara, me arrancó un pedazo", agregó. Las autoridades encontraron el trozo de piel en una alcantarilla cercana.
Un "ataque zombie"
La víctima quedó atónita al ver su rostro ensangrentado por primera vez. "Pensé 'Dios mío', porque parece la mordedura de un zombie, como en una película", comentó. Gonzalez requirió hospitalización para someterse a un injerto de piel. Tendrá cicatrices permanentes a causa de la brutalidad recibida.
La agresora permanece alojada en la cárcel del condado de King bajo una fianza de 150.000 dólares. Enfrenta cargos por agresión en segundo grado. "Me preocupa que vuelva a hacerlo porque fue muy aleatorio", confesó Gonzalez.
Todavía no logra asimilar que alguien en la calle tuviera la audacia de atacarla de esa forma. "No puedo creer que me haya arrancado un pedazo de cara", afirmó la víctima. "Es lo principal que sigue sorprendiéndome. No puedo creerlo", concluyó.