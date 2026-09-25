Ataque de terror: una mujer le mordió la frente a otra como un zombie

Un "ataque zombie"

La víctima quedó atónita al ver su rostro ensangrentado por primera vez. "Pensé 'Dios mío', porque parece la mordedura de un zombie, como en una película", comentó. Gonzalez requirió hospitalización para someterse a un injerto de piel. Tendrá cicatrices permanentes a causa de la brutalidad recibida.

La agresora permanece alojada en la cárcel del condado de King bajo una fianza de 150.000 dólares. Enfrenta cargos por agresión en segundo grado. "Me preocupa que vuelva a hacerlo porque fue muy aleatorio", confesó Gonzalez.

Todavía no logra asimilar que alguien en la calle tuviera la audacia de atacarla de esa forma. "No puedo creer que me haya arrancado un pedazo de cara", afirmó la víctima. "Es lo principal que sigue sorprendiéndome. No puedo creerlo", concluyó.