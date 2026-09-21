Fue a retirar 20 dólares al cajero y tenía más de mil millones depositados: "Fue una pesadilla"

En junio de 2021, una residente en Florida, Estados Unidos, identificada como Julia Yonkowski, acudió a un cajero automático de la red Chase Bank con la simple intención de retirar apenas 20 dólares para sus gastos cotidianos.
Sin embargo, al mirar el comprobante impreso descubrió una cifra astronómica que la ubicaba a la mujer, al menos sobre el papel, entre las personas más ricas del planeta.
La mujer que fue millonaria por un error del cajero
El caso comenzó a viralizarse con rapidez global tras la cobertura inicial del medio estadounidense WFLA (NBC Tampa Bay), la cadena local que primició la entrevista exclusiva con la protagonista.
En el reportaje se detalló cómo la cuenta reflejaba exactamente 999.985.855 dólares. Lejos de festejar un golpe de suerte o pensar en gastar semejante fortuna, la vecina reconoció ante los micrófonos que el hallazgo le generó un pánico absoluto.
"Dios mío, estaba horrorizada", declaró la mujer en la entrevista concedida a la cadena norteamericana al relatar los momentos de tensión que vivió durante todo un fin de semana al verse convertida en una multimillonaria accidental.
En tiempos donde las estafas virtuales y los ciberataques están a la orden del día, su mayor temor no era el lujo que podría comprar, sino la vulnerabilidad de sus finanzas personales.
Los canales de atención al cliente de la entidad bancaria se encontraban cerrados por el fin de semana, lo que incrementó la desesperación de la mujer, quien intentaba insistentemente comunicarse con un operador para devolver un dinero que sabía perfectamente que no le pertenecía.
La razón detrás del error
Detrás de esta insólita historia no había un premio mayor ni una generosa transferencia, sino un protocolo interno de seguridad informática revelado posteriormente por portavoces del banco a medios de EE. UU.
Tras el fallecimiento de su esposo, quien figuraba como cotitular, y un bloqueo preventivo derivado de la modesta extracción que intentó realizar, el sistema generó un saldo negativo masivo por cuestiones de control antifraude, un movimiento operativo que el cajero automático terminó traduciendo en pantalla de una manera totalmente errónea y alarmante.
En pocas palabras
- Millonaria por error: una mujer retiró 20 dólares y descubrió que tenía casi mil millones en su cuenta.
- Pánico financiero: el error del cajero le generó temor por la seguridad de sus finanzas personales.
- Causa del error: un protocolo interno de seguridad informática tras el fallecimiento del cotitular de la cuenta.