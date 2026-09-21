Fue a retirar 20 dólares al cajero y tenía más de mil millones depositados: "Fue una pesadilla"

En el reportaje se detalló cómo la cuenta reflejaba exactamente 999.985.855 dólares. Lejos de festejar un golpe de suerte o pensar en gastar semejante fortuna, la vecina reconoció ante los micrófonos que el hallazgo le generó un pánico absoluto.

"Dios mío, estaba horrorizada", declaró la mujer en la entrevista concedida a la cadena norteamericana al relatar los momentos de tensión que vivió durante todo un fin de semana al verse convertida en una multimillonaria accidental.

En tiempos donde las estafas virtuales y los ciberataques están a la orden del día, su mayor temor no era el lujo que podría comprar, sino la vulnerabilidad de sus finanzas personales.

Los canales de atención al cliente de la entidad bancaria se encontraban cerrados por el fin de semana, lo que incrementó la desesperación de la mujer, quien intentaba insistentemente comunicarse con un operador para devolver un dinero que sabía perfectamente que no le pertenecía.

La razón detrás del error

Detrás de esta insólita historia no había un premio mayor ni una generosa transferencia, sino un protocolo interno de seguridad informática revelado posteriormente por portavoces del banco a medios de EE. UU.

Tras el fallecimiento de su esposo, quien figuraba como cotitular, y un bloqueo preventivo derivado de la modesta extracción que intentó realizar, el sistema generó un saldo negativo masivo por cuestiones de control antifraude, un movimiento operativo que el cajero automático terminó traduciendo en pantalla de una manera totalmente errónea y alarmante.