En el marco del operativo preventivo desplegado por el Gobierno de Mendoza durante las festividades del Día del Estudiante, el Ministerio de Seguridad y Justicia llevó a cabo controles viales y de patrullaje en diversos puntos de la provincia.
Por el Día del Estudiante se realizaron más de mil alcoholemias y sólo 45 fueron positivos
Los operativos de seguridad en Mendoza por el Día del Estudiante incluyeron 2.409 fiscalizaciones vehiculares y más de 1.000 test de alcoholemia
Como resultado de las inspecciones realizadas, la Policía fiscalizó un total de 2.409 vehículos, efectuó más de mil controles de alcoholemia y procedió a la retención de 143 vehículos.
Desde la cartera de Seguridad aseguraron que se realizaron 1.078 pruebas de dosaje de alcohol a conductores en puestos fijos y móviles. Del total de test efectuados, 45 arrojaron resultado positivo, mientras que 95,8 % de las personas examinadas cumplió con la normativa vigente al no presentar alcoholemia positiva.
Entre los conductores que dieron positivo en las mediciones, 26 registraron niveles inferiores a un gramo de alcohol por litro de sangre, en tanto que el resto superó esa cifra.
El despliegue policial en rutas y accesos principales dio lugar a la confección de 1.188 actas por distintas infracciones a la Ley de Tránsito, de las cuales 800 correspondieron a faltas leves. Además, durante las inspecciones se retiraron de circulación 43 licencias de conducir y se procedió a la retención de 79 vehículos particulares, y de 64 motocicletas.
¿Cómo continuó el operativo de seguridad?
El dispositivo de seguridad, contó con la participación de aproximadamente 2.000 efectivos policiales. Los patrullajes y controles de fiscalización abarcaronn zonas turísticas, espacios recreativos, parques y accesos a espejos de agua.
Algunos patrullajes se llevaron a cabo en el dique Potrerillos, El Carrizal, Valle Grande, el Valle de Uco, el Este, el Sur y los principales parajes del Gran Mendoza.
Paralelamente, las autoridades mantuvieron la supervisión en eventos masivos y fiestas estudiantiles para verificar las autorizaciones correspondientes, además de realizar tareas de prevención de incendios en sectores de montaña y áreas naturales de alta concurrencia.
En pocas palabras
- Controles viales: se realizaron más de mil alcoholemias durante el operativo por el Día del Estudiante.
- Resultados: se fiscalizaron 2.409 vehículos y se retuvieron 143 por diversas infracciones.
- Positivos: 4,2% de los conductores evaluados registró alcoholemia positiva.