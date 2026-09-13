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Iba al volante inhabilitado por alcoholemia, lo descubrió la policía y terminó detenido en Guaymallén

El joven de 23 años circulaba por Guaymallén cuando fue interceptado durante un patrullaje. Quedó a disposición de la Justicia.

Renata Manuchi
Por Renata Manuchi [email protected]
El Fiat Cronos fue secuestrado por la Policía Vial tras descubrirse que el conductor manejaba inhabilitado.

El Fiat Cronos fue secuestrado por la Policía Vial tras descubrirse que el conductor manejaba inhabilitado.

Un joven de 23 años que contaba con una sanción vigente por conducir en estado de ebriedad fue aprehendido durante la madrugada de este domingo en Guaymallén, luego de que efectivos policiales lo interceptaran en un control de rutina y detectaran su inhabilitación legal para estar al frente de un volante.

El procedimiento se concretó cerca de las 1.20h en la intersección de las calles 25 de Mayo y Dorrego, en jurisdicción de la Comisaría 25. En ese lugar, personal policial que realizaba patrullajes preventivos por la zona decidió detener la marcha de un automóvil Fiat Cronos para solicitarle la documentación correspondiente al conductor.

El joven de 23 a&ntilde;os fue detenido en Guaymall&eacute;n por violar la sanci&oacute;n de alcoholemia que pesaba en su contra.

El joven de 23 años fue detenido en Guaymallén por violar la sanción de alcoholemia que pesaba en su contra.

El control informático y el secuestro del vehículo

Al ingresar los datos filiatorios del automovilista en el sistema informático de la fuerza, los uniformados constataron que el joven, contaba con una prohibición activa para manejar motivada por un control de alcoholemia positivo previo.

Frente a la irregularidad registrada en la vía pública, se le dio intervención inmediata a la Oficina Fiscal N° 2 de Guaymallén. Desde el organismo judicial se dispuso la aprehensión del joven y su posterior traslado a la sede policial correspondientes, mientras que inspectores de la Policía Vial procedieron al secuestro del vehículo.

En pocas palabras

  • Joven de 23 años: fue aprehendido en Guaymallén por conducir inhabilitado.
  • Control de alcoholemia: tenía una sanción vigente previa por ebriedad al volante.
  • Procedimiento policial: se le secuestró el vehículo y quedó a disposición de la Justicia.
Resumen generado por Thinkindot AI

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