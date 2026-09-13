Un joven de 23 años que contaba con una sanción vigente por conducir en estado de ebriedad fue aprehendido durante la madrugada de este domingo en Guaymallén, luego de que efectivos policiales lo interceptaran en un control de rutina y detectaran su inhabilitación legal para estar al frente de un volante.
Iba al volante inhabilitado por alcoholemia, lo descubrió la policía y terminó detenido en Guaymallén
El joven de 23 años circulaba por Guaymallén cuando fue interceptado durante un patrullaje. Quedó a disposición de la Justicia.
El procedimiento se concretó cerca de las 1.20h en la intersección de las calles 25 de Mayo y Dorrego, en jurisdicción de la Comisaría 25. En ese lugar, personal policial que realizaba patrullajes preventivos por la zona decidió detener la marcha de un automóvil Fiat Cronos para solicitarle la documentación correspondiente al conductor.
El control informático y el secuestro del vehículo
Al ingresar los datos filiatorios del automovilista en el sistema informático de la fuerza, los uniformados constataron que el joven, contaba con una prohibición activa para manejar motivada por un control de alcoholemia positivo previo.
Frente a la irregularidad registrada en la vía pública, se le dio intervención inmediata a la Oficina Fiscal N° 2 de Guaymallén. Desde el organismo judicial se dispuso la aprehensión del joven y su posterior traslado a la sede policial correspondientes, mientras que inspectores de la Policía Vial procedieron al secuestro del vehículo.
En pocas palabras
- Joven de 23 años: fue aprehendido en Guaymallén por conducir inhabilitado.
- Control de alcoholemia: tenía una sanción vigente previa por ebriedad al volante.
- Procedimiento policial: se le secuestró el vehículo y quedó a disposición de la Justicia.