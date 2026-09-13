Iba al volante inhabilitado por alcoholemia, lo descubrió la policía y terminó detenido en Guaymallén

El procedimiento se concretó cerca de las 1.20h en la intersección de las calles 25 de Mayo y Dorrego, en jurisdicción de la Comisaría 25. En ese lugar, personal policial que realizaba patrullajes preventivos por la zona decidió detener la marcha de un automóvil Fiat Cronos para solicitarle la documentación correspondiente al conductor.

El joven de 23 años fue detenido en Guaymallén por violar la sanción de alcoholemia que pesaba en su contra.

El control informático y el secuestro del vehículo

Al ingresar los datos filiatorios del automovilista en el sistema informático de la fuerza, los uniformados constataron que el joven, contaba con una prohibición activa para manejar motivada por un control de alcoholemia positivo previo.