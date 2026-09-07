Un conductor volcó en Guaymallén y dio positivo en alcoholemia

El conductor borracho tenía 2,28 gramos de alcohol en sangre. Imagen ilustrativo.

El conductor borracho tenía 2,28 gramos de alcohol en sangre

Tras asistir al joven, la Policía le hizo un test de alcoholemia, el cual dio como resultado 2,28 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que excede ampliamente los límites permitidos para conducir, que es hasta 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre.

A raíz del resultado de la alcoholemia, se hicieron las actuaciones correspondientes, la retención del vehículo y de la licencia de conducir.