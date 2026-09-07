Un joven de 20 años tuvo un accidente en la madrugada de este lunes en Guaymallén cuando circulaba por el Acceso Sur, donde perdió el control del vehículo y volcó. Al realizarle el test de alcoholemia confirmaron que el resultado fue positivo y superó casi 4 veces los 0,5 gramos de alcohol en sangre permitidos por Ley.
Un conductor volcó en Guaymallén y dio positivo en alcoholemia
El accidente ocurrió en solitario durante la madrugada de este lunes en el Acceso Sur, en Guaymallén. El conductor borracho tenía una elevada alcoholemia
El hecho ocurrió alrededor de las 5.42 de este lunes, sobre el Acceso Sur a la altura de Carril Ponce, en Guaymallén. El accidente fue advertido por otros conductores que llamaron al 911 e informaron del accidente.
Al llegar al lugar, la Policía constató que se trataba de un vuelco en solitario. El conductor no sufrió lesiones como consecuencia del accidente.
El conductor borracho tenía 2,28 gramos de alcohol en sangre
Tras asistir al joven, la Policía le hizo un test de alcoholemia, el cual dio como resultado 2,28 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que excede ampliamente los límites permitidos para conducir, que es hasta 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre.
A raíz del resultado de la alcoholemia, se hicieron las actuaciones correspondientes, la retención del vehículo y de la licencia de conducir.
En pocas palabras
- Joven volcó: un conductor de 20 años volcó en solitario en el Acceso Sur, Guaymallén.
- Alcoholemia positiva: el test de alcoholemia arrojó 2,28 gramos de alcohol por litro de sangre, superando el límite legal.
- Consecuencias: se retuvo el vehículo y la licencia de conducir del infractor.