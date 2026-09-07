Lunes de accidentes, alcoholemia positiva y caos vehicular en el Gran Mendoza

El test de alcoholemia indicó que tenía 1,07 gramos de alcohol en sangre. También se descubrió que conducía sin licencia. Se le incautó la Ford Ranger gris debido a la doble infracción vial y fue aprehendida. En la zona circuló con fuerza la versión de que no era ella la conductora, sino un hombre que huyó del lugar.

La mujer que conducía la Ford Ranger gris en el Acceso Sur dio positivo de alcoholemia y no tenía licencia de manejo. Fue aprehendida y el vehículo, incautado. Fotos: Matías Pascualetti

Como consecuencia del accidente, el tránsito vehicular colapsó en el Acceso Sur desde Azcuénaga hacia el sur.

Otros accidentes en el ingreso al centro

En el Acceso Sur y carril Rodríguez Peña se produjo un choque en cadena pasadas las 8.

Participaron 4 vehículos y la intersección, clave para la circulación y derivación del tránsito hacia y desde el Gran Mendoza, se volvió un caos durante un par de horas.

En calles Costanera y Buenos Aires, Ciudad, se accidentaron un automóvil y una moto, lo que complicó seriamente el ingreso al centro mendocino en hora pico.

En simultáneo, en Costanera y calle Entre Ríos también hubo caos de tránsito como consecuencia de que un vehículo quedó atravesado en la mano de circulación que va al norte. No se descarta que haya sido por un desperfecto mecánico.