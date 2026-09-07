El lunes comenzó con una seguidilla de accidentes y de conductores que dieron positivo de alcoholemia en el Gran Mendoza, por lo que les fueron incautados los vehículos.
Lunes de accidentes, alcoholemia positiva y caos vehicular en el Gran Mendoza
Los Accesos Sur y Este fueron escenarios de accidentes causados por conductores con altos niveles de alcohol en sangre. Colapso hacia Luján y en el ingreso al centro
Uno de los accidentes más impactantes se produjo en Acceso Sur y carril Ponce, en Guaymallén, en horas de la madrugada. Un joven de 20 años volcó en solitario y sufrió lesiones menores. El test de alcoholemia reveló que tenía 2,28 gramos de alcohol en sangre: casi 4 veces más de lo permitido por la ley vigente, hasta 0,5 gramos de alcohol en sangre.
Accidente en el Acceso Sur y 1,07 gramo de alcohol en sangre
Más tarde, en el Acceso Sur, pasando el puente del Río Mendoza -mano al sur-, en Luján, la conductora de una camioneta de gran porte se accidentó: arrasó con los tachos y la señalética dispuesta para advertir de que la zona está en obras.
El test de alcoholemia indicó que tenía 1,07 gramos de alcohol en sangre. También se descubrió que conducía sin licencia. Se le incautó la Ford Ranger gris debido a la doble infracción vial y fue aprehendida. En la zona circuló con fuerza la versión de que no era ella la conductora, sino un hombre que huyó del lugar.
Como consecuencia del accidente, el tránsito vehicular colapsó en el Acceso Sur desde Azcuénaga hacia el sur.
Otros accidentes en el ingreso al centro
En el Acceso Sur y carril Rodríguez Peña se produjo un choque en cadena pasadas las 8.
Participaron 4 vehículos y la intersección, clave para la circulación y derivación del tránsito hacia y desde el Gran Mendoza, se volvió un caos durante un par de horas.
En calles Costanera y Buenos Aires, Ciudad, se accidentaron un automóvil y una moto, lo que complicó seriamente el ingreso al centro mendocino en hora pico.
En simultáneo, en Costanera y calle Entre Ríos también hubo caos de tránsito como consecuencia de que un vehículo quedó atravesado en la mano de circulación que va al norte. No se descarta que haya sido por un desperfecto mecánico.
En pocas palabras
- Accidentes y Alcoholemia: Conductores ebrios causaron caos vehicular y colapsos en Accesos Sur y Este.
- Sanciones y Lesiones: Jóvenes y conductoras con alcohol en sangre superior a lo permitido sufrieron lesiones o incautación de vehículos.
- Caos en Accesos: Múltiples choques en cadena y siniestros complicaron el ingreso al centro mendocino en hora pico.