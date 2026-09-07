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Conductores borrachos

Lunes de accidentes, alcoholemia positiva y caos vehicular en el Gran Mendoza

Los Accesos Sur y Este fueron escenarios de accidentes causados por conductores con altos niveles de alcohol en sangre. Colapso hacia Luján y en el ingreso al centro

José Luis Verderico
Por José Luis Verderico [email protected]
El accidente de la Ford Ranger gris en el Acceso Sur. Una mujer que dio alcoholemia positiva no tenía licencia y fue aprehendida. Fotos: Matías Pascualetti

El accidente de la Ford Ranger gris en el Acceso Sur. Una mujer que dio alcoholemia positiva no tenía licencia y fue aprehendida. Fotos: Matías Pascualetti

El lunes comenzó con una seguidilla de accidentes y de conductores que dieron positivo de alcoholemia en el Gran Mendoza, por lo que les fueron incautados los vehículos.

Uno de los accidentes más impactantes se produjo en Acceso Sur y carril Ponce, en Guaymallén, en horas de la madrugada. Un joven de 20 años volcó en solitario y sufrió lesiones menores. El test de alcoholemia reveló que tenía 2,28 gramos de alcohol en sangre: casi 4 veces más de lo permitido por la ley vigente, hasta 0,5 gramos de alcohol en sangre.

Alcoholemia positiva dieron al menos dos de los casos de accidentes viales este lunes en el Gran Mendoza.

Alcoholemia positiva dieron al menos dos de los casos de accidentes viales este lunes en el Gran Mendoza.

Accidente en el Acceso Sur y 1,07 gramo de alcohol en sangre

Más tarde, en el Acceso Sur, pasando el puente del Río Mendoza -mano al sur-, en Luján, la conductora de una camioneta de gran porte se accidentó: arrasó con los tachos y la señalética dispuesta para advertir de que la zona está en obras.

El test de alcoholemia indicó que tenía 1,07 gramos de alcohol en sangre. También se descubrió que conducía sin licencia. Se le incautó la Ford Ranger gris debido a la doble infracción vial y fue aprehendida. En la zona circuló con fuerza la versión de que no era ella la conductora, sino un hombre que huyó del lugar.

La mujer que conducía la Ford Ranger gris en el Acceso Sur dio positivo de alcoholemia y no tenía licencia de manejo. Fue aprehendida y el vehículo, incautado. Fotos: Matías Pascualetti

La mujer que conducía la Ford Ranger gris en el Acceso Sur dio positivo de alcoholemia y no tenía licencia de manejo. Fue aprehendida y el vehículo, incautado. Fotos: Matías Pascualetti

Como consecuencia del accidente, el tránsito vehicular colapsó en el Acceso Sur desde Azcuénaga hacia el sur.

Otros accidentes en el ingreso al centro

En el Acceso Sur y carril Rodríguez Peña se produjo un choque en cadena pasadas las 8.

Participaron 4 vehículos y la intersección, clave para la circulación y derivación del tránsito hacia y desde el Gran Mendoza, se volvió un caos durante un par de horas.

En calles Costanera y Buenos Aires, Ciudad, se accidentaron un automóvil y una moto, lo que complicó seriamente el ingreso al centro mendocino en hora pico.

En simultáneo, en Costanera y calle Entre Ríos también hubo caos de tránsito como consecuencia de que un vehículo quedó atravesado en la mano de circulación que va al norte. No se descarta que haya sido por un desperfecto mecánico.

En pocas palabras

  • Accidentes y Alcoholemia: Conductores ebrios causaron caos vehicular y colapsos en Accesos Sur y Este.
  • Sanciones y Lesiones: Jóvenes y conductoras con alcohol en sangre superior a lo permitido sufrieron lesiones o incautación de vehículos.
  • Caos en Accesos: Múltiples choques en cadena y siniestros complicaron el ingreso al centro mendocino en hora pico.
Resumen generado por Thinkindot AI

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