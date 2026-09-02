Un hombre murió este miércoles luego de ser atropellado por el conductor de un auto en Maipú. El accidente ocurrió alrededor de las 6.40 en la esquina de las calles María Auxiliadora y Bordin. Confirmaron una alta alcoholemia positiva para quien causó el hecho.
Murió un peatón en un accidente tras ser atropellado por un conductor borracho en Maipú
El accidente ocurrió en la esquina de María Auxiliadora y Bordin, de Maipú. El conductor de un Peugeot 207 que lo atropelló estaba borracho
La víctima falleció en el lugar como consecuencia del accidente en el que fue embestido por un conductor borracho. Una médica del Servicio de Emergencias Coordinado constató la muerte del peatón.
Según la información policial, el hombre habría intentado cruzar la calzada hacia el oeste, pero fue embestido por un Peugeot 207 que circulaba por calle María Auxiliadora hacia el sur.
Tras el impacto, el conductor del vehículo continuó su marcha hasta calle Triángulo Beltrán donde se detuvo. El hombre, de 45 años, no sufrió lesiones. Quedó detenido y fue llevado a la comisaría 49.
Hablaron familiares de la víctima fatal
"Era mi tío", dijo a Canal 7 un muchacho que se identificó como el sobrino de la víctima fatal. "Él vivía a dos cuadras de acá", señaló a pocos metros de la escena de la tragedia.
La hermana vive justo enfrente de la escena. Ella trató de darle los primeros auxilios, pero ya era demasiado tarde. La zona fue aislada por las autoridades para realizar los peritajes de rigor.
Otro hombre, que se identificó como hermano del fallecido, se acercó al móvil periodístico y mostrando una imagen captada con un celular identificó al conductor que causó el accidente. Y agregó: "Esto pasa todo el tiempo en esta zona porque manejan en pedo. Esto es recurrente".
Investigan cómo ocurrió el accidente
Cuando la Policía y personal de Tránsito municipal llegaron al lugar del accidente, le hicieron un test de alcoholemia al conductor y confirmaron que tenía 2,62 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que complica mucho más su situación.
Mientras Policía Científica realizó los peritajes en el lugar para determinar con precisión cómo ocurrió el accidente y establecer las circunstancias en las que murió el peatón.
En pocas palabras
- Accidente fatal: un hombre murió atropellado por un auto en Maipú.
- Circunstancias: el conductor de un Peugeot 207 embistió al peatón cuando cruzaba la calle. Estaba alcoholizado con 2.62 gramos de alcohol por litro de sangre.
- Investigación: la Policía Científica trabaja para determinar las causas del homicidio culposo.