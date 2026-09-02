Murió un peatón en un accidente tras ser atropellado por un conductor borracho en Maipú

La víctima del accidente intentó cruzar la calle cuando fue embestido por el conductor de un Peugeot 207, quien manejaba borracho.

Tras el impacto, el conductor del vehículo continuó su marcha hasta calle Triángulo Beltrán donde se detuvo. El hombre, de 45 años, no sufrió lesiones. Quedó detenido y fue llevado a la comisaría 49.

Hablaron familiares de la víctima fatal

"Era mi tío", dijo a Canal 7 un muchacho que se identificó como el sobrino de la víctima fatal. "Él vivía a dos cuadras de acá", señaló a pocos metros de la escena de la tragedia.

La hermana vive justo enfrente de la escena. Ella trató de darle los primeros auxilios, pero ya era demasiado tarde. La zona fue aislada por las autoridades para realizar los peritajes de rigor.

Otro hombre, que se identificó como hermano del fallecido, se acercó al móvil periodístico y mostrando una imagen captada con un celular identificó al conductor que causó el accidente. Y agregó: "Esto pasa todo el tiempo en esta zona porque manejan en pedo. Esto es recurrente".

Investigan cómo ocurrió el accidente

Cuando la Policía y personal de Tránsito municipal llegaron al lugar del accidente, le hicieron un test de alcoholemia al conductor y confirmaron que tenía 2,62 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que complica mucho más su situación.

Mientras Policía Científica realizó los peritajes en el lugar para determinar con precisión cómo ocurrió el accidente y establecer las circunstancias en las que murió el peatón.