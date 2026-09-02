Quién es la docente que estaba desaparecida y sus restos fueron encontrados en una finca

En consecuencia, la División de Personas Desaparecidas de la Policía de Salta se encargó de la investigación e informó los resultados de la misma al Ministerio Público Fiscal (MPF).

El caso de la docente que estaba desaparecida

María Angélica Romero, de 65 años, estaba desaparecida desde el 12 de marzo del año pasado, cuando salió de su casa por la mañana y no regresó.

Desde su entorno denunciaron la desaparición tras varios días sin tener noticias de ella, viviendo con una gran incertidumbre hasta estos días, cuando se reveló el misterio.

Además, la pesquisa se complicó ya que la mujer no llevaba ningún tipo de documentación; sin embargo, los investigadores todavía no pudieron establecer las causas del deceso.

La mujer estaba jubilada y era reconocida profesora de historia y catequesis, por lo que su desaparición había causado honda preocupación entre su familia y allegados.

La mañana de su desaparición había salido de su domicilio vistiendo una campera cuadrillé roja y negra, sin documentos, dinero ni pertenencias, según detallóInformatesalta.

En aquel entonces, tres vecinos dijeron que la vieron pasar a las 7:30 en la bajada de La Silleta, en inmediaciones del río Arenales, lo que orientó a las autoridades en las primeras tareas de rastrillaje.