Después de tanta incertidumbre, el cuerpo de María Angélica Romero, una docente que estaba desaparecida desde marzo de 2025 en la localidad de La Silleta, Salta, fue identificado por el cuerpo forense de esta provincia, con lo que se resolvió el misterio en torno de este caso, que había conmovido a toda la comunidad.
Quién es la docente que estaba desaparecida y sus restos fueron encontrados en una finca
La docente había salido a caminar y estaba desaparecida desde marzo de 2025. Sus restos fueron hallados en un área rural
Los restos óseos, que habían sido hallados en una finca de El Encón Grande, pudieron identificarse tras una prueba de ADN y tras casi 17 meses de intensa búsqueda por parte de las autoridades locales.
Docente desaparecida: hallazgo del cuerpo
Dos hombres, quienes realizaban tareas en esa área rural, encontraron un cráneo humano y dieron aviso a la policía, cuyo personal consideró que se trataba de la docente.
En consecuencia, la División de Personas Desaparecidas de la Policía de Salta se encargó de la investigación e informó los resultados de la misma al Ministerio Público Fiscal (MPF).
El caso de la docente que estaba desaparecida
María Angélica Romero, de 65 años, estaba desaparecida desde el 12 de marzo del año pasado, cuando salió de su casa por la mañana y no regresó.
Desde su entorno denunciaron la desaparición tras varios días sin tener noticias de ella, viviendo con una gran incertidumbre hasta estos días, cuando se reveló el misterio.
Además, la pesquisa se complicó ya que la mujer no llevaba ningún tipo de documentación; sin embargo, los investigadores todavía no pudieron establecer las causas del deceso.
La mujer estaba jubilada y era reconocida profesora de historia y catequesis, por lo que su desaparición había causado honda preocupación entre su familia y allegados.
La mañana de su desaparición había salido de su domicilio vistiendo una campera cuadrillé roja y negra, sin documentos, dinero ni pertenencias, según detallóInformatesalta.
En aquel entonces, tres vecinos dijeron que la vieron pasar a las 7:30 en la bajada de La Silleta, en inmediaciones del río Arenales, lo que orientó a las autoridades en las primeras tareas de rastrillaje.
En pocas palabras
- Hallazgo del cuerpo: Identificaron los restos de una docente desaparecida en Salta tras casi 17 meses.
- Identificación: El cuerpo hallado en una finca rural fue reconocido mediante pruebas de ADN.
- Caso: La mujer estaba desaparecida desde marzo de 2025, y se investigan las causas de su deceso.