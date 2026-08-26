Las pruebas a favor de la docente absuelta por abuso sexual a 3 alumnos

La docente que terminó absuelta

La defensa de la docente, a cargo de los letrados Facundo Bonavitta y Oscar Romero, ofreció el testimonio de más de 50 personas con el objetivo de demostrar que los hechos denunciados resultaban imposibles de concretar dentro de la Escuela 201 Atilio Viglione.

Desde el comienzo Roxana Ortega rechazó de plano las imputaciones. La fiscalía sostenía que los episodios habían tenido lugar en los recreos, momento en el que los alumnos afectados habrían quedado dentro de las aulas bajo la supervisión de la docente mientras el resto del grupo salía al patio.

A lo largo del proceso, los abogados defensores se concentraron en explicar el funcionamiento real de esos intervalos de descanso. Docentes, miembros del equipo de conducción, supervisores, auxiliares y porteros coincidieron en describir que los alumnos abandonaban las aulas acompañados por sus maestros y que el personal se repartía en distintos puntos del establecimiento para vigilarlos.

Asimismo, declararon los empleados encargados de distribuir la merienda. Según relató la defensa, ambos trabajadores afirmaron que recorrían las aulas recogiendo tazas y paneras y que en ningún momento habían observado personas permaneciendo dentro de los salones durante los recreos.

Esos testimonios resultaron fundamentales para la estrategia de la defensa, que sostuvo que los abusos sexuales no pudieron ocurrir en las condiciones narradas por la acusación. La docente enfrentaba tres cargos de abuso sexual simple agravado por su condición de encargada de la educación de los menores, en concurso real y en carácter de autora. Permaneció en libertad durante el proceso: tras la denuncia estuvo 5 días detenida y luego cumplió arresto domiciliario por algunos meses hasta recuperar su libertad.