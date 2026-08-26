El lunes pasado, la Justicia de Chubut declaró inocente a Roxana Ortega, la docente que estaba señalada por haber cometido abusos sexuales contra 3 niños de segundo grado en los recreos de una escuela de Trelew.
Las pruebas a favor de la docente absuelta por abuso sexual a 3 alumnos
El juicio finalizó a favor de la docente chubutense que estaba imputado por vejar a los menores de edad durante los recreos
La jueza María Tolomei dio a conocer el fallo y explicó que las versiones de los alumnos presentaban contaminaciones, al tiempo que la fiscalía había construido su caso sin elementos probatorios firmes.
El juicio oral por los casos de abuso sexual se había iniciado el 3 de agosto y se extendió durante varias semanas con la participación de numerosos testigos.
La docente que terminó absuelta
La defensa de la docente, a cargo de los letrados Facundo Bonavitta y Oscar Romero, ofreció el testimonio de más de 50 personas con el objetivo de demostrar que los hechos denunciados resultaban imposibles de concretar dentro de la Escuela 201 Atilio Viglione.
Desde el comienzo Roxana Ortega rechazó de plano las imputaciones. La fiscalía sostenía que los episodios habían tenido lugar en los recreos, momento en el que los alumnos afectados habrían quedado dentro de las aulas bajo la supervisión de la docente mientras el resto del grupo salía al patio.
A lo largo del proceso, los abogados defensores se concentraron en explicar el funcionamiento real de esos intervalos de descanso. Docentes, miembros del equipo de conducción, supervisores, auxiliares y porteros coincidieron en describir que los alumnos abandonaban las aulas acompañados por sus maestros y que el personal se repartía en distintos puntos del establecimiento para vigilarlos.
Asimismo, declararon los empleados encargados de distribuir la merienda. Según relató la defensa, ambos trabajadores afirmaron que recorrían las aulas recogiendo tazas y paneras y que en ningún momento habían observado personas permaneciendo dentro de los salones durante los recreos.
Esos testimonios resultaron fundamentales para la estrategia de la defensa, que sostuvo que los abusos sexuales no pudieron ocurrir en las condiciones narradas por la acusación. La docente enfrentaba tres cargos de abuso sexual simple agravado por su condición de encargada de la educación de los menores, en concurso real y en carácter de autora. Permaneció en libertad durante el proceso: tras la denuncia estuvo 5 días detenida y luego cumplió arresto domiciliario por algunos meses hasta recuperar su libertad.
En pocas palabras
- Docente absuelta: Roxana Ortega fue declarada inocente de abusos contra tres alumnos en Chubut.
- Fallo judicial: la jueza consideró contaminadas las versiones de los menores y débiles las pruebas de la fiscalía.
- Defensa sólida: testimonios de más de cincuenta personas demostraron la imposibilidad de los hechos denunciados.