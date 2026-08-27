Escenas de verdadero dramatismo se vivieron en la noche del miércoles, en un terrible accidente sucedido en la calle Colón y Perú de la ciudad de Mendoza. La tragedia terminó con una fallecida y cuatro personas heridas, que tuvieron que ser rápidamente asistidas.
Quién era la mujer que murió en el terrible accidente de calle Colón y Perú
El miércoles por la noche, una mujer falleció luego de un dramático accidente protagonizado por dos autos, en pleno centro de Mendoza
El parte oficial de la Policía describe que una mujer murió en el lugar del accidente al no presentar signos vitales cuando fue socorrida. A su vez, cuatro personas resultaron con heridas de gran consideración y fueron trasladadas al Hospital Central y Hospital Lagomaggiore.
Según la versión de testigos que estuvieron en el lugar de la tragedia, un auto se desplazaba por calle Colón y el otro vehículo involucrado, lo hacía por calle Perú. Fue en un abrir y cerrar de ojos cuando uno de los dos autos pasó con el semáforo en rojo y se produjo el choque con saldo fatal.
Como consecuencia del accidente, el auto Citröen C4 quedó mirando en contramano sobre calle Colón, mientras que el Fiat Cronos terminó en la vereda.
Accidente con una mujer fallecida: quién es
La mujer que perdió la vida en el accidente es Rocío Estefanía Fernández, de 27 años. Aparentemente, la mujer salió despedida del Fiat Cronos y se investiga si tenía puesto el cinturón de seguridad.
En el lugar del accidente trabajó personal de la Policía de Mendoza, oficiales de Tránsito, Bomberos y del Servicio Coordinado de Emergencias.
Qué se sabe del accidente trágico
El caso trágico en el concurrido cruce, está bajo la investigación de la Justicia y personal de Accidentología, quiénes están trabajando para averiguar cómo fue realmente la mecánica del accidente en calle Colón y Perú, en pleno centro de Mendoza.
Es clave acudir a las cámaras de seguridad para evaluar a ciencia cierta cómo fue la tragedia, donde se vivieron escenas de verdadero dramatismo.
En pocas palabras
- Trágico accidente: Una mujer falleció y cuatro personas resultaron heridas en un choque en Mendoza.
- Causa probable: Un auto habría cruzado el semáforo en rojo, provocando la colisión.
- Identificación de la víctima: Se trata de Rocío Estefanía Fernández, de 27 años, quien salió despedida del vehículo.