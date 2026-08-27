Quién era la mujer que murió en el terrible accidente de calle Colón y Perú

Como consecuencia del accidente, el auto Citröen C4 quedó mirando en contramano sobre calle Colón, mientras que el Fiat Cronos terminó en la vereda.

Accidente con una mujer fallecida: quién es

La mujer que perdió la vida en el accidente es Rocío Estefanía Fernández, de 27 años. Aparentemente, la mujer salió despedida del Fiat Cronos y se investiga si tenía puesto el cinturón de seguridad.

En el lugar del accidente trabajó personal de la Policía de Mendoza, oficiales de Tránsito, Bomberos y del Servicio Coordinado de Emergencias.

Qué se sabe del accidente trágico

El caso trágico en el concurrido cruce, está bajo la investigación de la Justicia y personal de Accidentología, quiénes están trabajando para averiguar cómo fue realmente la mecánica del accidente en calle Colón y Perú, en pleno centro de Mendoza.

Es clave acudir a las cámaras de seguridad para evaluar a ciencia cierta cómo fue la tragedia, donde se vivieron escenas de verdadero dramatismo.